ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.46- อ่อนค่าลงตามสกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(13ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.24 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย นำโดย เงินเยน ซึ่งเผชิญแรงขายท่ามกลางการคาดการณ์ว่า นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นอาจตัดสินใจยุบสภาเพื่อจัดเลือกตั้งทั่วไปในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยกดดันด้านอ่อนค่าจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 565 ล้านบาท และ 1,707 ล้านบาท ตามลำดับด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ดี ผลของเงินเยนที่อ่อนค่าลงมากจากปัจจัยการเมืองของญี่ปุ่น ทำให้เงินบาททำสถิติแข็งค่าสุดนับตั้งแต่ปี 1997 เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับประมาณ 19.72 บาทต่อ 100 เยน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.20-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก และยอดขายบ้านมือสอง