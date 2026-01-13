Krungthai CIO เปิดธีมลงทุนต้นปี-ตลาดหุ้นโลกยังเป็นบวก-แนะจัดพอร์ต Barbell รับความผันผวน

Krungthai CIO ประเมินตลาดการเงินโลกเปิดปี 2569 เป็นบวก ตลาดหุ้นปรับขึ้นพร้อมสัญญาณหมุน กลุ่มลงทุนโดดเด่นในหุ้นกลุ่มพลังงาน-กลาโหม ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางนโยบายของสหรัฐฯ ขณะที่บอนด์ยีลด์ลดลงตามสัญญาณชะลอตัวของตลาดแรงงาน ส่วนราคาทองคำและน้ำมันปรับขึ้นจากความเสี่ยงด้านอุปทาน แนะจัดพอร์ตแบบ Barbell สร้างสมดุลระหว่างหุ้นเติบโตและสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง พร้อมกระจายการลงทุนสู่ตลาดเกิดใหม่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง
ทีมกลยุทธ์การลงทุน ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office) วิเคราะห์ตลาดและการลงทุนรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2569 ว่า ตลาดหุ้นโลกเปิดปีด้วยทิศทางบวก พร้อมเห็นการหมุนเวียนเม็ดเงิน (Rotation) ไปยังหุ้นกลุ่มวัฏจักร โดย หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นโดดเด่น หลังสหรัฐ ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลา และมีแนวโน้มอนุญาตให้บริษัทพลังงานสหรัฐฯ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ขณะที่ หุ้นกลุ่มกลาโหมปรับตัวขึ้นแรง จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ผลักดันให้เพิ่มงบประมาณกลาโหมในอนาคต
ด้านตลาดตราสารหนี้ บอนด์ยีลด์ปรับลดลง หลังตัวเลขตลาดแรงงาน เช่น Nonfarm Payrolls และ JOLTS ส่งสัญญาณชะลอตัว แม้ภาพรวมเศรษฐกิจยังมีเสถียรภาพ สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันปรับขึ้นจากความกังวลด้านอุปทาน หลังสหรัฐฯ ยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงเวเนซุเอลา และ ราคาทองคำ
ปรับขึ้นตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
Krungthai CIO ระบุว่า นโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนการใช้กำลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเข้มข้น ทั้งการถอนตัวจากองค์กรระหว่างประเทศ การผลักดันพลังงานฟอสซิลและนิวเคลียร์ และมาตรการภาษี-แรงกดดันทางการค้า ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนต่อค่าเงินและตลาดทุน โดยเฉพาะในลาตินอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นยังสามารถสร้างโอกาสให้กับบางสินทรัพย์ เช่น หุ้นกลาโหม หุ้นพลังงาน ทองคำ และโลหะมีค่า ขณะที่บางตลาดอาจเผชิญแรงกดดันเพิ่มในระยะต่อไป
สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ ยังคงมุมมองเชิงบวก โดยเห็นแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อจากแรงหนุนของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตดี นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในช่วงครึ่งแรกของปี มาตรการการคลังของประเทศเศรษฐกิจหลัก และการลงทุนด้าน AI ที่เริ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและกำไร นอกจากนี้ Market Breadth ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนการปรับขึ้นที่กระจายตัวกว้างและแข็งแรง
"นักลงทุนยังต้องติดตามปัจจัยสำคัญ เช่น ผลประกอบการไตรมาส 4 ของธนาคารสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภค ยอดค้าปลีก ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของจีน และท่าทีด้านนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป"
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Krungthai CIO แนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตแบบ “Barbell Approach” โดยผสมระหว่าง หุ้นเติบโต อย่างกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้แรงหนุนจากเมกะเทรนด์ AI และ หุ้นป้องกันความเสี่ยง เช่น กลุ่ม Healthcare ที่มีรายได้และกำไรมั่นคง พร้อมกระจายการลงทุนไปยัง ตลาดเกิดใหม่ ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียดนาม ควบคู่กับการสร้าง Core Portfolio ผ่านกองทุน KTWC Series