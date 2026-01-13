INETลุย “Trusted Sovereign Service Provider” รับกระแส Digital Sovereignty

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย เดินหน้ายุทธศาสตร์สำคัญปี 2569 สู่การเป็น “Trusted Sovereign Service Provider” อย่างเต็มรูปแบบ ยกระดับขีดความสามารถของไทยในการกำกับดูแลข้อมูล เสริมความมั่นคงด้านดิจิทัลของประเทศ เตรียมบุก 4 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ตั้งเป้าจำนวน VMI ปี 69 แตะ 150,000 VMI
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการ Local Cloud และ Digital Platform สัญชาติไทย เปิดเผยว่าในปี 2569 บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Trusted Sovereign Service Provider ให้แก่ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน กระแส “Digital Sovereignty” หรือการกำกับดูแลข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์กำลังเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะแรงกดดันจากกฎหมาย US Cloud Act ซึ่งมีการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข้ามพรมแดน ทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการจัดเก็บและควบคุมข้อมูลภายในประเทศของตนเองมากขึ้น
ทั้งนี้ INET ในฐานะองค์กรสัญชาติไทย เราได้เตรียมความพร้อมด้าน Sovereign Cloud มามากกว่า 10 ปี เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางเทคโนโลยี และลดการพึ่งพาเทคต่างประเทศ ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยคนไทย ในรูปแบบ Open Source ทั้งด้าน Cloud Infrastructure, Cybersecurity รวมถึง Digital Platform เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัล ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะได้รับการปกป้องโดยไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ พร้อมระบบการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
ในปีนี้ INET มุ่งเน้นการให้บริการ 4 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ กลุ่มสาธารณสุข (Health) กลุ่มธุรกิจองค์กร (B2B) กลุ่มการศึกษา (Education) และหน่วยงานภาครัฐ (Government) โดยผนึกกำลังกลุ่มบริษัทในเครือ ขับเคลื่อน Trusted Sovereign Service อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมการให้บริการด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) คลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service) ดิจิทัลเซอร์วิส (Digital Service) รวมถึงโซลูชันเฉพาะทางที่ตอบโจทย์เฉพาะอุตสาหกรรม มั่นใจศักยภาพในการบริหารจัดการและสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยยอด VMI ปี 68 ที่ 105,080 VMI คาดการณ์ปี 69 เติบโตจำนวน 150,000 VMI ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศ ภายใต้กรอบกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการวางกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อรองรับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต