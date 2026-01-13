KKPร่วมทีทีบีปล่อยสินเชื่อโครงกาคร่วมทุน NOBLE และ STECON วงเงิน 5,300 ล้านบาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) ร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี) สนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 5,300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับพรีเมียม “NUE Epic Asok - Rama 9” โครงการร่วมทุนระหว่าง NOBLE Development และ STECON Group ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่าน รัชดา–พระราม 9 ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ของกรุงเทพฯ ทำเลศักยภาพที่เหมาะทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน โครงการนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสทางการลงทุนและที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย
นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ และประธานสายสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP) กล่าวว่า KKP มองเห็นศักยภาพของโครงการ NUE Epic Asok - Rama 9 ทั้งจากทำเลที่ตั้งในย่าน New CBD ของกรุงเทพฯ ความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนาโครงการ และแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนสินเชื่อครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการเป็นพันธมิตรทางการเงินที่ช่วยให้โครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพเกิดขึ้นจริง รวมถึงความร่วมมือกับ ทีทีบี เป็นการผสานพลังของสถาบันการเงินไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ผลักดันโครงการที่มีมาตรฐานสูงสู่ตลาด พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจไทยและพัฒนาพื้นที่เมืองสำคัญของกรุงเทพฯ
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า “ทีทีบี มุ่งมั่นใช้ศักยภาพของธนาคารในการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจระยะยาว และโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาว และความสำคัญต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ ทีทีบี ได้ร่วมกับ KKP ธนาคารพันธมิตรในการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจให้แก่ กลุ่ม NOBLE Development และ STECON Group ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีทีบี ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ และสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจของทีทีบี ก้าวผ่านความท้าทายให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน”
ทั้งนี้โครงการ NUE Epic Asok - Rama 9 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 14,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 3,116 ยูนิต ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม 9 และ เซ็นทรัล พระราม 9 เพียง 550 เมตร และเชื่อมต่อถนนสายสำคัญ เช่น อโศก–ดินแดง และทางพิเศษศรีรัช เหมาะทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน โดยโครงการโดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางกว่า 11 ไร่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, Co-working Space, Sky Lounge และพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Zone) ภายใต้ดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่อย่างลงตัว