เมย์แบงก์ เปิดตัว “TIGER CLUB Privilege 2026” ยกระดับการดูแลลูกค้ากลุ่มมั่งคั่ง ครบทุกมิติการลงทุน ไลฟ์สไตล์ และสุขภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Maybank Securities Thailand เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลลูกค้ากลุ่มนักลงทุนและกลุ่มมั่งคั่ง เปิดตัวโปรแกรมสิทธิประโยชน์ประจำปี “TIGER CLUB Privilege 2026” ภายใต้แนวคิด “เราดูแลคุณครบทุกมิติ” มุ่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับ ผ่านการผสานความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่อย่างรอบด้าน
สำหรับปี 2026 เมย์แบงก์ได้ปรับกลยุทธ์การดูแลสมาชิก TIGER CLUB ให้เข้มข้นและตรงจุดยิ่งขึ้น โดยออกแบบสิทธิประโยชน์ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ ความคาดหวัง และความกังวลของนักลงทุนในปัจจุบัน ผ่าน 3 เสาหลักแห่งความเป็นเลิศ (The 3 Pillars of Excellence) ได้แก่
WEALTH & LEGACY
การบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนส่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน สมาชิกจะได้รับโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เชิงลึกด้านการลงทุน ผ่านหลักสูตรและบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของ Maybank Academy เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของสินทรัพย์ และวางรากฐานการบริหารเงินทุนอย่างเป็นระบบในระยะยาว
LIFESTYLE
เติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตระดับพรีเมียม ด้วยสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์รสนิยมเหนือระดับ อาทิ ของขวัญต้อนรับสุดพิเศษจาก PAÑPURI, ชุดของขวัญฉลองเดือนเกิดจาก Starbucks และ Let’s Relax Spa รวมถึงเอกสิทธิ์การพักผ่อนและดินเนอร์ในบรรยากาศหรู ณ Andaz Pattaya Jomtien Beach พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
HEALTH & WELLNESS
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านสุขภาพระดับสากล อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มอบ Exclusive Services และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกและครอบครัว โปรแกรมดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจาก VitalLife รวมถึงสิทธิพิเศษจาก Anantara Wellness, Let’s Relax Spa และ Stretch Me Clinic
นอกจากนี้ เมย์แบงก์ยังเสริมศักยภาพการลงทุนผ่าน Maybank Invest แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและเป็นไปตามเป้าหมาย ลูกค้าสามารถเข้าถึงบทวิเคราะห์เชิงลึก คำแนะนำการลงทุนที่แม่นยำ ตรวจสอบสถานะสมาชิก TIGER CLUB และกดรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ทันทีในแอปเดียว นับเป็นการผสานเทคโนโลยีทางการเงินเข้ากับไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัว
ลูกค้าเมย์แบงก์สามารถตรวจสอบสถานะสมาชิก TIGER CLUB Privilege 2026 ได้แล้ววันนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน Maybank Invest หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.maybank.co.th/securities/tiger_club_promotion/promotion_detail/28/th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-658-5050 หรือ LINE Official Account: @maybankfriends