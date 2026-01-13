นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและไร้ทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุน ขณะที่แรงซื้อขายยังคงเบาบางในช่วงต้นปี โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ธ.ค.68 ปรับตัวลดลงจากระดับ 53.2 เป็น 51.9 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากการยุบสภา และปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่อาจส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยอาจฟื้นตัวได้ช้า
โกลเบล็ก เล็ง SET ผันผวนขาดปัจจัยหนุน จับตาเลือกตั้ง-วิกฤต ตอ.กลาง ชูหุ้นนำเข้า-ไฟฟ้า รับอานิสงส์บาทแข็ง
ด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากความกังวลว่าอุปทานน้ำมันจากรัสเซีย อิรัก และอิหร่านอาจเผชิญภาวะชะงักงันจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรป ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยพยุงหุ้นในกลุ่มพลังงานให้มีแรงเก็งกำไรเพิ่มขึ้น ล่าสุด สหรัฐฯ เข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำที่มีความเชื่อมโยงกับเวเนซุเอลาในมหาสมุทรแอตแลนติก โดยหนึ่งในนั้นติดธงชาติรัสเซีย ซึ่งนับเป็นมาตรการเชิงรุกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการควบคุมทิศทางการค้าน้ำมันในทวีปอเมริกา และยังขู่ว่าอาจใช้กำลังโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงอีกครั้ง หากทางการอิหร่านเริ่มใช้ความรุนแรงถึงขั้นคร่าชีวิตผู้ชุมนุมประท้วงในประเทศตะวันออกกลาง
ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยประมาณการว่า GDP จะขยายตัว 2.1% ในปี 68 และคาดว่า GDP ในปี 69 จะขยายตัว 2.0% หลังจากนำเอาข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้าอันจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลในปีที่แล้ว มาใช้ในการประเมินด้วย ด้าน เฟด สาขาแอตแลนตา จัดทำแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการขยายตัว 5.4% ในไตรมาส 4/68 ส่วนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ลดลง 39% สู่ระดับ 2.94 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 52 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 5.81 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 4.81 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนก.ย.
ทั้งนี้ ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,230-1,280 จุด โดยนักลงทุนยังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและปัจจัยเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางตลาดในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย, ตลท. แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์, สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, ภายใน 21 ม.ค. กำหนดวันสุดท้ายหุ้นธนาคารส่งงบการเงินปี 2568, สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, วันที่ 1 ก.พ. เลือกตั้งล่วงหน้า, วันที่ 8 ก.พ. วันเลือกตั้งและ วันที่ 25 ก.พ. ประชุมกนง. ครั้งที่ 1/69
ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าจับตา อาทิ วันที่ 13 ม.ค. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ย., สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค. ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย. และเดือนต.ค., วันที่ 14 ม.ค. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนธ.ค., สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. ยอดค้าปลีกเดือนพ.ย. ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 3/68 ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนต.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, 15 ม.ค. สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนพ.ย.
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในโซนแข็งค่า เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นนำเข้าและพลังงาน โดยเฉพาะ ADVICE, COM7, SYNEX, SIS, GULF, BGRIM และ GPSC