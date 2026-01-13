"ศุภาลัย” อัดโปรแรงปลุกกำลังซื้อ สู้ภาวะตลาดที่ท้าทาย-บริหารสินค้าคงคลัง

อสังหาฯโหมกระตุ้นกำลังซื้อตั้งแต่ต้นปี 69 ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย บิ๊กศุภาลัย จัดพอร์ตโฟลิโอ บริหารสินค้าคงคลัง จัดโปรรับปีม้า "ดีลหวานฉ่ำ จองหลักพัน รับกันหลักแสน" ส่วนลดวันจอง สูงสุดถึง 50 เท่า!
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2569 ว่าถือเป็นปีแห่ง “The Real Test” หรือบททดสอบความแกร่งของจริงสำหรับผู้ประกอบการ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย เราเห็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของดีเวลลอปเปอร์ที่หันมาให้ความสำคัญกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่อีกด้านหนึ่ง นี่คือโอกาสที่ “ดีที่สุด” สำหรับผู้ซื้อบ้านกลุ่ม Real Demand ที่จะได้ครอบครองสินทรัพย์คุณภาพในเงื่อนไขที่คุ้มค่าที่สุด
ศุภาลัย จึงเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นปีด้วยแคมเปญแรงรับปีม้า ‘ดีลหวานฉ่ำ จองหลักพัน รับกันหลักแสน’ โปรฯ ที่ตอกย้ำความคุ้ม เพียงจองบ้านหรือคอนโดมิเนียมพร้อมโอนฯ ในราคาแค่ “หลักพัน” แต่ลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่ากลับคืน สูงสุดถึง 50 เท่า! ของเงินจอง นี่ไม่ใช่แค่โปรโมชันแต่คือโอกาสจริงในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย Budget ที่สบายกระเป๋า แต่ได้ผลตอบแทนความคุ้มค่าสูงสุด! ความพิเศษของแคมเปญนี้ คือลูกค้าสามารถเลือก “ดีลที่ใช่” ในแบบที่เหมาะกับตัวเอง ผ่านแนวคิด Choose Your Choice ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่มอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้มเพิ่มสภาพคล่อง พร้อมฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์* หรือใครที่อยากลดภาระค่าใช้จ่ายเลือกรับเลย ส่วนลดตั้งแต่วันจอง สูงสุดถึง 50 เท่า!* ของเงินจอง เพื่อลดภาระ เพิ่มความสบายใจ และทำให้การเป็นเจ้าของบ้านง่ายและใจฟูกว่าที่เคย (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
เตรียมตัวพบกับดีลหวานที่สุด ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 31 มีนาคม 2569 นี้