ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.25- แข็งค่าขึ้นตามราคาทองคำ-ดอลลาร์เผชิญแรงกดดัน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(12ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 31.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับจังหวะการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงกดดันท่ามกลางความกังวลต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดแถลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีการเปิดการสอบสวนนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในประเด็นการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของเฟด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 226.40 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 508 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.10-31.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธ.ค. และตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย. และเดือนต.ค.