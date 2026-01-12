"พาวเวลล์" แฉ "ทรัมป์" สั่งสอบสวนเกมการเมือง ปมไม่ลดดอกเบี้ย

ศึกเกาเหลาเดือดทะลุปรอท! ‘เจโรม พาวเวลล์’ ประธานเฟด หมดความอดทน ออกโรงซัดกลับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) หลังถูกเปิดสอบสวนคดีอาญาปมบูรณะตึกสำนักงานใหญ่ ชี้ชัดนี่คือ ‘การเชือดไก่ให้ลิงดู’ หวังทำลายความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายดอกเบี้ย เหตุไม่ยอมก้มหัวลดดอกเบี้ยตามใบสั่ง ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ ด้านประธานาธิบดีปากแจ๋วปฏิเสธพัลวันว่าไม่เกี่ยว แต่ทิ้งท้ายเจ็บแสบ พาวเวลล์ไร้น้ำยา ทั้งเรื่องคุมแบงก์ชาติและเรื่องสร้างตึก
กลายเป็นสงครามประสาทที่สะเทือนไปทั่ววอลล์สตรีท เมื่อ เจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตัดสินใจออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาอย่างดุเดือดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากที่ The New York Times รายงานว่า สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เปิดการสอบสวนทางอาญา (Criminal Investigation) ต่อตัวเขา ในประเด็นความโปร่งใสโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของเฟด และข้อกล่าวหาว่าเขาโกหกต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับขนาดของโครงการดังกล่าว
‘คดีอาญา’ หรือ ‘เกมการเมือง’?
พาวเวลล์ ซึ่งปกติมักสงวนท่าที กลับเลือกใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและตรงไปตรงมา โดยระบุว่าการสอบสวนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ แต่เป็น “ผลสืบเนื่องจากการที่เฟดกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยยึดผลประโยชน์ของสาธารณชนเป็นที่ตั้ง แทนที่จะทำตามความต้องการของประธานาธิบดี”
ข้อความดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่โดนัลด์ ทรัมป์ โดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดฉากโจมตีพาวเวลล์และเฟดอย่างต่อเนื่องที่ไม่ยอม “ลดดอกเบี้ย” ตามคำสั่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายหาเสียง
ขบวนการ ‘ทุบ’ อิสรภาพเฟด
พาวเวลล์ชี้ให้เห็นบริบทที่กว้างกว่านั้น โดยระบุว่าทรัมป์เคยขู่จะไล่เขาออกหลายครั้ง และก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามปลด Lisa Cook ผู้ว่าการเฟด ด้วยข้อหาฉ้อโกงจำนอง (Mortgage Fraud) แต่ถูกศาลสูงสุดสกัดไว้ได้
“ผมเคารพในหลักนิติธรรมและความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยอย่างสูง ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย แม้แต่ประธานเฟด...แต่การกระทำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (Unprecedented action) ในครั้งนี้ ควรถูกมองในบริบทของการข่มขู่และแรงกดดันทางการเมืองที่มีมาอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับพาวเวลล์ ซึ่งกำลังจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมนี้ เดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของหลักการว่า “นโยบายการเงินจะถูกกำหนดด้วยข้อมูลทางเศรษฐกิจ หรือจะถูกชี้ชะตาด้วยแรงกดดันทางการเมืองและการข่มขู่”
‘ทรัมป์’ ลอยตัว ไม่รู้เรื่องแต่ขอซ้ำ
ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับ NBC News โดยยืนกรานว่าตน “ไม่รู้อะไรเลย” เกี่ยวกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม แต่ก็ไม่วายใช้จังหวะนี้โจมตีคู่ปรับเก่าด้วยฝีปากอันเป็นเอกลักษณ์
“ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้..แต่แน่นอนว่า เขา (พาวเวลล์) ไม่ได้เก่งกาจอะไรที่เฟด และเขาก็ไม่เก่งเรื่องการสร้างตึกด้วยเหมือนกัน”
จับตาศึกชิงเก้าอี้ตัวตายตัวแทนสาย ‘ลดดอกเบี้ย’
สถานการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำความตั้งใจของทรัมป์ที่จะเปลี่ยนตัวแม่ทัพเฟดเมื่อพาวเวลล์หมดวาระ โดยมีชื่อของ Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจคนสนิท ขึ้นแท่นตัวเต็ง (Frontrunner) แม้ฮัสเซตต์จะเคยกล่าวว่ามุมมองของทรัมป์จะไม่มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจ แต่ประวัติการทำงานชี้ชัดว่าเขาคือคนของทรัมป์
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังประสบความสำเร็จในการส่ง Stephen Miran พันธมิตรใกล้ชิด เข้าไปนั่งในบอร์ดผู้ว่าการเฟดเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมิรานได้แสดงอิทธิพลทันทีด้วยการผลักดันให้ลดดอกเบี้ยถึง 0.5% ในการประชุมครั้งแรกของเขา
อย่างไรก็ดีการสอบสวนทางอาญาครั้งนี้ อาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง "ทำเนียบขาว" และ "เฟด" แตกหักอย่างสมบูรณ์ และปี 2569 นี้ จะเป็นปีที่ความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ถูกท้าทายอย่างหนักหน่วงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์