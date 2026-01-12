กูรูดังทำนายบิทคอยน์แตะ 1.33 ล้านดอลลาร์ ชี้ "อีลอน มัสก์" กลับมาไล่ซื้อ

เจ้าสำนัก Jan3 ‘Samson Mow’ ออกโรงร่ายเวทย์ทำนายอนาคตปี 2569 สวนกระแสตลาดซบเซา มั่นใจมหาเศรษฐีเกรียนตัวพ่อ ‘Elon Musk’ จะกลับมาไล่ซื้อ Bitcoin อย่างบ้าคลั่งอีกครั้ง พร้อมปักธงราคาสุดระห่ำ 1.33 ล้านดอลลาร์ หรือพุ่งกว่า 1,300% เมินหน้ากูรูค่ายอื่นที่เริ่มถอดใจ ยันโมเดล ‘Nation-State Adoption’ กำลังทำงาน แถมมองข้ามช็อตหุ้น MSTR ทะยานแตะ 5,000 ดอลลาร์ ท้าชนทองคำ-เงินที่เพิ่งทำนิวไฮ
ในขณะที่กูรูหลายสำนักเริ่มสงบปากสงบคำหลังจากหน้าแตกยับในปี 2568 แต่สำหรับ Samson Mow ผู้ก่อตั้ง Jan3 และสาวก Bitcoin ตัวยง กลับเลือกที่จะเปิดศักราช 2569 ด้วยชุดคำทำนายที่ “Bullish” (มองบวก) ที่สุดในสามโลก โดยหนึ่งในไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดคือการฟันธงว่า Elon Musk ซีอีโอเทสลาและมหาเศรษฐีจอมปั่น จะกลับมา “จัดหนัก” (Go Hard) ในตลาด Bitcoin อีกครั้งในปีนี้
จับตา ‘Musk’ รีเทิร์น ถ่านไฟเก่าจะคุโชน?
คำทำนายของ Mow ในแพลตฟอร์ม X เมื่อวันเสาร์ระบุสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “@elonmusk goes hard into BTC” ซึ่งสวนทางกับท่าทีของ Musk ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ย้อนรอยความสัมพันธ์รักร้าว เทสลาเคยประกาศรับชำระด้วย Bitcoin ก่อนจะยกเลิกไปในเดือนพฤษภาคม 2021 โดยอ้างเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อม และซ้ำเติมตลาดด้วยการเทขาย Bitcoin ในมือทิ้งถึง 75% ในเดือนกรกฎาคม 2022 หากคำทำนายนี้เป็นจริง จะถือเป็นการ “กลับลำ” ครั้งประวัติศาสตร์ของมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งโลกที่อาจจุดพลุให้ตลาดคริปโตฯ ระเบิดระเบ้ออีกครั้ง
เป้าราคาหลุดโลก 1.33 ล้านดอลลาร์!
Mow ไม่ได้หยุดแค่เรื่องของ Musk แต่ยังกล้าตั้งเป้าหมายราคา Bitcoin ในปี 2569 ไว้สูงลิบลิ่วที่ 1.33 ล้านดอลลาร์ (ราว 46 ล้านบาท) ซึ่งหากเทียบกับราคาปัจจุบันที่ 90,596 ดอลลาร์ นั่นหมายถึง Upside มหาศาลถึง 1,367%
แม้ก่อนหน้านี้เขาจะเคยทำนายว่า Bitcoin จะแตะ 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 และพลาดเป้าไป แต่ Mow ตอบกลับนักลงทุนที่มาทวงถามด้วยวาทะศิลป์ว่า “อย่าจมปลักกับอดีต มองไปข้างหน้าเท่านั้น” โดยเขายังคงเชื่อมั่นในทฤษฎี “Nation-State Adoption” หรือการที่รัฐบาลระดับประเทศจะทยอยเข้าถือครอง Bitcoin ซึ่งเขาเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในช่วงปลายของการเติบโตแบบ “ค่อยเป็นค่อยไป” และกำลังจะเข้าสู่ช่วง “พุ่งทะยานแบบฉับพลัน”
เดิมพันหุ้นเจ้าสัว MSTR เป้า 5,000 ดอลล์
ความกาวของ Mow ยังลามไปถึงหุ้นของ Strategy (MicroStrategy - MSTR) ของเจ้าพ่อ Michael Saylor โดยเขาทำนายว่าราคาหุ้นจะพุ่งแตะ 5,000 ดอลลาร์ จากราคาปัจจุบันที่ 157 ดอลลาร์ หรือเติบโตกว่า 3,084%
นอกจากนี้เขายังมองว่า Bitcoin จะให้ผลตอบแทนชนะขาดลอยเหนือ “โลหะมีค่า” แม้ว่าทองคำและเงินจะเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4,549 ดอลลาร์ และ 83 ดอลลาร์ ตามลำดับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมทิ้งท้ายว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งประเทศที่ออก “พันธบัตร Bitcoin” (Bitcoin Bond) ในปีนี้
เทียบฟอร์มค่ายอื่น มองความจริงหรือขายฝัน?
ในขณะที่ Mow วาดฝันระดับจักรวาล ผู้บริหารค่ายอื่นกลับมองโลกในแง่ร้ายกว่ามาก Matt Hougan จาก Bitwise มองว่าเราอยู่ในยุค “Grind Upward” หรือการไต่ระดับขึ้นอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง 10 ปี ไม่ใช่การพุ่งพรวดพราด
ส่วนกูรูชื่อดังอย่าง Arthur Hayes (BitMEX) และ Tom Lee (BitMine) ที่เคยฟันธงว่า Bitcoin จะจบปี 2568 ที่ 250,000 ดอลลาร์ ก็ต้องเก็บเศษหน้ากลับบ้านไปเงียบๆ เมื่อราคายังห่างไกลเป้าหมายถึงครึ่งทาง
คำทำนายของ Samson Mow อาจฟังดูเหมือนเรื่องเพ้อฝันสำหรับใครหลายคน แต่ในโลกคริปโตฯ ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ การเดิมพันครั้งนี้ของเขาคือการประกาศศักดาว่า "ศรัทธา" ยังคงแรงกล้า ท่ามกลางซากปรักหักพังของคำทำนายเดิมๆ