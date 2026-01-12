ปล่อยเหล้า-เบียร์เข้าตลาดหุ้น..เอาจริงหรือ / สุนันท์ ศรีจันทรา

กระแสการเปิดทางให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักหุ้น ถูกปลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หลังจากนายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเปิดทางให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก
โดยมีเป้าหมายผลักดันตลาดทุนไทยให้มีความเป็นสากลและใช้มาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องแก้กฎเกณฑ์การรับธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าจดทะเบียนแต่อย่างใด เพราะไม่มีข้อห้ามการรับธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้น
สัญญาณการเปิดทางให้ธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าระดมทุนในตลาดหุ้น เริ่มต้นขึ้นใหม่แล้ว และตลาดหลักทรัพย์คงเตรียมแผนผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นจริงในอนาคตอันใกล้ แต่สังคมจะเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่เท่านั้น
การจุดชนวนรับธุรกิจแอลกอฮอล์ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 21 ปีที่แล้ว โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในยุคนั้น เป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญ พร้อมกับการนำสถานการศึกษาเข้าจดทะเบียน
แต่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ประกาศจุดยืนคักค้านการนำธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้น มีการเดินขบวนประท้วงไปที่ตลาดหลักทรัพย์ จนในที่สุดนายกิตติรัตน์ก็ต้านทานกระแสคัดค้านไม่ไหว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเบียร์ช้างของนายเจริญ ศิริวัฒนภักดี ซึ่งจ่อคิวจะเป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งแรกที่ได้เข้าตลาดหุ้น จึงต้องย้ายไประดมทุนและเข้าตลาดหุ้นสิงคโปร์ แต่หุ้นเบียร์ช้าง ไม่ได้รับความนิยมมากนักในตลาดหุ้นสิงคโปร์
ขณะที่โรงเรียนเซนต์จอห์น ซึ่งเตรียมยื่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกัน ต้องถูกกระแสต่อต้านจนต้องล้มเลิกแผน แต่ปลายปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดรับบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเข้าจดทะเบียนเป็นรายแรก
การที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นหัวหอกดันเบียร์ช้างเข้าจดทะเบียนเมื่อปี 2548 ซึ่งต่อมามีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังความสัมพันธ์กับนายเจริญ
การที่กลุ่มมวลชน ลุกฮือขึ้นต่อต้านการนำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้น เพราะแอลกอฮอล์ถือเป็นอบายมุข ขัดต่อหลักพุทธศาสนา และเมื่อเข้าจดทะเบียน อาจเกิดการกระตุ้นหรือการมอมเมา ให้ประชาชนเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยเฉพาะการมอมเมากลุ่มเยาวชน
ส่วนการต่อต้านสถานบันการศึกษาเข้าจดทะเบียน เพราะเกรงกันว่า เมื่อสถาบันการศึกษาเข้าตลาดหุ้น จะมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุด เช่นการขึ้นค่าเทอม หรือเรียกเก็บเงินกินเปล่า หรือสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ปกครองที่จะมีการะรายจ่ายด้านการศึกษามากขึ้น
แผนการผลักดันธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้น กำลังถูกปัดฝุ่นขึ้นมาอีกครั้ง และมีเพียงธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ขนาดใหญ่ในประเทศเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่มีคุณสมบัติพอเข้าตลาดหุ้นได้ เช่น กลุ่มเบียร์ช้าง กลุ่มเบียร์สิงห์ และกลุ่มเบียร์ไทยเกอร์ของค่ายคาราบาว
ถ้า พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ซึ่งมีจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้น ยังแข็งแรง ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวนำมวลชนได้ คงจะปลุกมวลชนออกมาต่อต้านอีก
แต่ พล.ต.จำลองอายุมากแล้ว สุขภาพเสื่อมโทรมตามสังขาร ไม่มีแรงลุกขึ้นมาสู้รบตบมือกับใคร
นโยบายการเปิดรับธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าตลาดหุ้น จึงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระแสสังคม
ถึงเวลาหรือยังที่จะปล่อยให้ธุรกิจแอลกอฮอล์เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้น เห็นด้วยหรือไม่ที่หุ้นเหล้าหุ้นเบียร์เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ประชาชนลงความเห็นกันเอง