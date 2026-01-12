LH Bank หนุนลด PM 2.5 จากการผลิตอ้อยสด อนุมัติวงเงิน 800 ลบ. แก่ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) โดยนายมาร์ค เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน Sustainability-Linked Loan วงเงิน 800 ล้านบาท ให้แก่ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) สู่ระดับมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายความยั่งยืน (SPT) การลดฝุ่น PM 2.5 จากกระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผ่านการทำงานร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อย จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้