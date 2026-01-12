กรุงไทย ออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยลูกค้าจากน้ำท่วมรุนแรงในสงขลา-พักชำระเงินต้น-เว้นดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล ประธานผู้บริหาร Risk ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)กล่าวว่า ธนาคารได้ออกมาตรการเพิ่มเติมตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัยในภาคใต้ ในเขตพื้นที่สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ได้แก่ จังหวัดสงขลา ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและยกเว้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงพักชำระหนี้ดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ลูกหนี้แจ้งความประสงค์หรือตอบรับ (opt-in) ให้กับลูกหนี้รายที่ไม่มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินในช่วงที่ประชาชนยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และความจำเป็นของลูกค้าแต่ละราย เพื่อช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตและฟื้นตัวได้โดยเร็ว ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด เพื่อบรรเทาภาระทางการเงิน ได้แก่ มาตรการแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อปัจจุบัน ครอบคลุมการลดดอกเบี้ย ลดค่างวดชำระหนี้ และ มาตรการสินเชื่อเพื่อกู้ซ่อมบ้าน / กู้ฟื้นฟูกิจการ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ขอวงเงินเพิ่มเติม หรือลูกค้าใหม่ เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำรงชีพและการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย โดยลูกค้าที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสาขาที่มีบัญชีเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยยื่นความประสงค์ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ
"ธนาคารกรุงไทยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย โดยมุ่งสนับสนุนการฟื้นฟูการดำรงชีพและการกลับมาประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปอย่างราบรื่น"