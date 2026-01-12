กสิกรไทยจับมือ IFC ออก Green Bond มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ-หนุนเดินหน้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)(KBANK)เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับ International Finance Corporation (IFC) Regional Industry Director, Financial Institutions Group, Asia & Pacific หน่วยงานในกลุ่มธนาคารโลก โดย Mr. Allen Forlemu ลงนามข้อตกลงตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำไปสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนสีเขียวของธนาคาร โดยความร่วมมือนี้จะยกระดับการทำธุรกิจให้แก่ลูกค้าในการปรับตัวสู่เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่มีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ธุรกิจบนเวทีโลก และผลักดันให้คนไทยเข้าถึงกรีนไลฟ์สไตล์มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero โดยการลงนามครั้งนี้มี ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย และ Ms. Jane Yuan Xu , IFC Country Manager, Thailand and Myanmar ร่วมเป็นสักขีพยาน