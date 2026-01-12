ปี2025อาชญากรรมคริปโตโกยทะลุ$150,000ล้าน รัสเซีย-เกาหลีเหนือ-อิหร่านฉวยประโยชน์บล็อกเชน

รายงานล่าสุดพบปีที่ผ่านมาอาชญากรรมคริปโตอาละวาดสร้างความเสียหายทำสถิติสูงสุดตลอดกาล โดยแอดเดรสผิดกฎหมายได้รับเงินอย่างน้อย 154,000 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2024 ถึง 162% ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือ เงินที่ไหลเข้าวอลเล็ตของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ถูกแซงก์ชันที่พุ่งขึ้นถึง 694% สะท้อนยุคใหม่ของกิจกรรมขนาดใหญ่ของรัฐชาติในแวดวงอาชญากรรมคริปโต
จากอาชญากรไซเบอร์สู่รัฐชาติ
รายงานฉบับใหม่จากเชนนาไลซิส ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนชื่อดังระบุว่า ปี 2025 เป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการอาชญากรรมคริปโตเวฟที่ 3 โดยเวฟแรก (ปี 2009-2019) ขับเคลื่อนโดยอาชญากรไซเบอร์อิสระที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งอาจเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือแฮกเกอร์เพียงคนเดียว ต่อมาในเวฟที่ 2 (ปี 2020-2024) เกิดปรากฏการณ์ใหม่คือ บริการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานบนบล็อกเชนที่ช่วยให้องค์กรอาชญากรรมผิดกฎหมายสามารถดำเนินการในระดับมืออาชีพ สำหรับเวฟที่ 3 ที่ก่อตัวขึ้นในขณะนี้คือการที่รัฐชาติกระโจนสู่แวดวงนี้อย่างจริงจังและกว้างขวางเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการแซงก์ชันของนานาชาติ
รายงานเสริมว่า การที่รัฐชาติเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานคริปโตผิดกฎหมายที่เดิมสร้างขึ้นสำหรับเหล่าอาชญากรไซเบอร์และแก๊งอาชญากร ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐบาล ตลอดจนถึงทีมรักษาความปลอดภัยและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายมีเดิมพันสูงขึ้นทั้งในการปกป้องผู้บริโภคและความมั่นคงของประเทศ
เดือนกพ. 2025 รัสเซียเปิดตัว A7A5 สเตเบิลคอยน์ที่หนุนโดยรูเบิล โดยมีธุรกรรมมูลค่ากว่า 93,300 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึงปี นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างในโลกจริงที่ชัดเจนที่สุดของการใช้คริปโตหลบเลี่ยงมาตรการแซงก์ชัน โดยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมอสโกผ่านกฎหมายที่มุ่งอำนวยความสะดวกการหลบเลี่ยงมาตรการแซงก์ชันผ่านคริปในปี 2024
แฮกเกอร์เกาหลีเหนือสร้างผลงานทำลายล้างรุนแรงที่สุดเช่นเดียวกันด้วยการขโมยคริปโตมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา เฉพาะกรณีบายบิตในเดือนก.พ. กวาดไปเกือบ 1,500 ล้านดอลลาร์ และกลายเป็นการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล
ขณะเดียวกัน อิหร่านยังคงใช้ประโยชน์จากเครือข่ายตัวแทนในการฟอกเงิน ขายน้ำมันผิดกฎหมาย และจัดหาอาวุธผ่านวอลเล็ตที่อยู่ในรายชื่อบุคคล องค์กร หรือประเทศที่ถูกแซงก์ชัน รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ โดยขณะนี้พันธมิตรติดอาวุธของอิหร่านที่รวมถึงฮิซบอลเลาะห์ ฮามาส และฮูตี ล้วนใช้คริปโตแพร่หลายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
สกุลเงินใหม่มิจฉาชีพ
บี (อิน) คริปโตระบุว่า การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดที่ปรากฏในรายงานชิ้นนี้คือ สกุลคริปโตที่ได้รับความนิยมในเหล่าอาชญากร
ปี 2020 บิตคอยน์คิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของธุรกรรมผิดกฎหมาย ขณะที่สัดส่วนของสเตเบิลคอยน์อยู่ที่แค่ 15% แต่ปีที่แล้ว ตำแหน่งเหล่านั้นสลับกันโดยสิ้นเชิง สเตเบิลคอยน์เป็นองค์ประกอบในปริมาณการทำธุรกรรมผิดกฎหมายทั้งหมดถึง 84% ส่วนบิตคอยน์หดเหลือเพียง 7%
เชนนาไลซิสชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มาจากข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติของสเตเบิลคอยน์ ได้แก่ ความง่ายดายในการโอนเงินข้ามพรมแดน ความผันผวนต่ำ และการใช้งานอย่างกว้างขวาง เทรนด์นี้ยังสะท้อนกิจกรรมคริปโตถูกกฎหมายที่สเตเบิลคอยน์เติบโตจนสามารถครองส่วนแบ่งจำนวนมากในมูลค่าธุรกรรมโดยรวม
เครือข่ายฟอกเงินจีนระบาด
รายงานยังย้ำว่า การระบาดของเครือข่ายฟอกเงินจีนกำลังเป็นตัวขับเคลื่อนระบบนิเวศผิดกฎหมาย เนื่องจากการสร้างกรอบที่กำหนดโดยการดำเนินการของแพลตฟอร์มอย่างฮุยวัน การันตี ทำให้เครือข่ายเหล่านี้สามารถเสนอบริการฟอกเงินและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอาชญากรรมเฉพาะทางอื่นๆ
บริการครบวงจรเหล่านี้สนับสนุนทุกสิ่งตั้งแต่การฉ้อโกง การหลอกลวง ไปจนถึงการฟอกเงินของเหล่าแฮกเกอร์โสมแดง การหลบเลี่ยงมาตรการแซงก์ชัน และการอัดฉีดเงินให้ผู้ก่อการร้าย
เชนนาไลซิสยังเตือนเกี่ยวกับการที่กิจกรรมบนบล็อกเชนกับอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรงเกี่ยวโยงกันมากขึ้น ปัจจุบัน แก๊งค้ามนุษย์ใช้คริปโตมากขึ้น ขณะที่การโจมตีและคุกคามทางกายภาพที่มิจฉาชีพใช้ความรุนแรงเพื่อบังคับให้เหยื่อโอนเงินพุ่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งหลายครั้งเกิดขึ้นพร้อมกับที่ราคาคริปโตพุ่งทะยาน
อย่างไรก็ตาม รายงานตั้งข้อสังเกตว่า กิจกรรมผิดกฎหมายยังคงมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของปริมาณธุรกรรมคริปโตทั้งหมด แต่สำทับว่า ตัวเลข 154,000 ล้านดอลลาร์เป็นตัวเลขประมาณการต่ำสุดโดยอิงกับแอดเดรสผิดกฎหมายที่ถูกระบุจนถึงล่าสุด
นอกจากนั้น ข้อมูลในอดีตยังแสดงให้เห็นว่า อาชญากรรมคริปโตไม่ได้เพิ่มขึ้นเสมอไป แต่กลับลดลงด้วยซ้ำจาก 56,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 อยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวคริปโต อย่างไรก็ตาม สถิติใหม่ในปี 2025 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อมของภัยคุกคาม
เชนนาไลซิสสรุปว่า แม้กิจกรรมผิดกฎหมายโดยรวมยังถือว่า เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้คริปโตอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ทว่า เดิมพันในการรักษาความถูกต้องสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบนิเวศคริปโตไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และธุรกิจคริปโตร่วมมือกันมากขึ้น