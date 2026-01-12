กรุงศรี คอนซูมเมอร์แชร์5เคล็ดลับสู่ความสำเร็จเป้าหมายการเงิน

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแชร์ 5 เคล็ดลับสานฝันสร้างเป้าหมายการเงินให้เป็นจริงได้
1. ทำความเข้าใจสถานะทางการเงินที่แท้จริงของตัวเอง โดยรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ รายรับ รายจ่าย ในปีที่ผ่านมา การรู้ฐานะการเงินในปัจจุบันเพื่อให้สามารถกำหนดการวางแผนการเงินที่เหมาะสมของตัวเอง และตั้งเป้าหมายหรือปรับเป้าหมายทางการเงินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ที่สำคัญควรฝึกนิสัยจดบัญชี รายรับ รายจ่าย ในแต่ละเดือนให้ชัดเจน จะได้ทราบสถานะทางการเงินและบริหารการใช้จ่ายของตนเองได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ตั้งเป้าให้ "ท้าทาย" แต่เป็นเป้าหมายที่"ทำได้" ยกตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าตั้งเป้าเงินเก็บหลังเกษียณ ตัวเลขที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิต ดังนั้น สมควรเริ่มต้นจากลองวิเคราะห์รูปแบบชีวิตที่คุณต้องการหลังเกษียณ ทั้งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพิเศษ และเงินสำรองฉุกเฉิน หรือลองใช้สูตรนี้คำนวณโดยคร่าว ๆ เช่น หากคุณอยากมีเงินใช้ต่อเดือนหลังเกษียณเดือนละ 30,000 บาท เมื่อคูณ 12 เดือนจะได้รายจ่ายต่อปี 360,000 บาท เมื่อคำนวณเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณตามกฎ 4% (คิดค้นโดย William Bengen นักวางแผนทางการเงิน) จะได้ 9,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินคร่าว ๆ ที่คุณควรเตรียมไว้ จึงควรคิดทบทวนเหตุและผลว่าคุณเก็บเงินไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะทำจนสำเร็จ
3. ซอยเป้าใหญ่ในการเก็บออมเงินให้เป็นเป้าเล็ก โดยแนะนำให้แบ่งซอยเป้าหมายเป็นรายปีเพื่อให้สามารถทำได้จริงเพราะเห็นความก้าวหน้าชัดเจน เทคนิคที่ควรนำไปใช้คือ ‘เงินมาให้ตัดเก็บเข้าบัญชีอออมเงินก่อนแล้วค่อยใช้จ่าย’ อย่ารอเงินเหลือจึงค่อยเก็บเพราะมันจะไม่มีวันเหลือ นอกจากนั้น มองหาโอกาสรอบตัว หากมีช่องทางใดที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยวิธีสุจริตจะลองทำดูก็ไม่เสียหลาย
4. เรียนรู้ที่จะบริหารการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและระวังกับดักทางการเงิน...'บัตรเครดิต'ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ เพราะทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร จะได้รับสิทธิพิเศษที่คุ้มค่า อาทิ คะแนนสะสม, เครดิตเงินคืน, ส่วนลดหรือโปรโมชันพิเศษจากร้านค้า-ร้านอาหาร-โรงแรม-สายการบินที่เป็นพันธมิตร, การผ่อนชำระสินค้าที่มีราคาสูงเป็นงวดๆ ในอัตราดอกเบี้ย 0% หรือตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดขึ้นอยู่กับโปรโมชันและเงื่อนไขของแต่ละแบรนด์สินค้า, ช่วยการบริหารสภาพคล่องและการเงินเนื่องจากมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยซึ่งโดยทั่วไปกำหนดไว้ 45-55 วัน ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิต จึงช่วยให้คุณมีเวลาในการจัดการเงินในมือได้นานขึ้น สิ่งสำคัญคือ ควรใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
นอกจากนี้ ควรต้องระวังกับดักทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด คือ ‘Lifestyle Inflation’ หรือ การใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทางแก้คือให้จำไว้ ‘รายได้เพิ่ม ให้เพิ่มเงินออมก่อน ไม่ใช่เพิ่มค่าใช้จ่าย’จะช่วยให้รักษาระดับการออมเงินให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจได้
และ5. ตรวจสอบตัวเลขการเงินที่สำคัญเพื่อเป็นเข็มทิศพาคุณไปสู่จุดหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถออมเงินได้ตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เช่น อัตราการเติบโตของรายได้-หารายได้เสริมเพื่อลดความเสี่ยง-เพิ่มรายได้ โดยควรสร้างรายได้เพิ่มในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ,อัตราการออมควรเริ่มต้นที่ 10% เพราะเป็นระดับเงินออมที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์ฉุกเฉินได้ แล้วค่อย ๆ ปรับเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการออมที่แนะนำคือ 30% เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ,อัตราผลตอบแทนการลงทุนควรชนะเงินเฟ้อเพื่อรักษาความมั่งคั่งจากการลงทุนที่ไม่เสี่ยงเกินไป โดยเงินเฟ้อไทยเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 2% ต่อปี ดังนั้นควรสร้างผลตอบแทนให้ได้เฉลี่ย 4% ต่อปีขึ้นไป และอัตราดอกเบี้ย พยายามหาแหล่งเงินกู้ในระบบที่ดอกเบี้ยถูกและต้องชำระคืนตามสัญญา และอาจลองตรวจสอบวิธีที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในจังหวะที่เหมาะสม เช่น Refinance เพื่อลดดอกเบี้ย เป็นต้น