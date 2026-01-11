ผ่า 13 หุ้นโรงพยาบาลเข้า ICU ป่วยโคม่าหนักแค่ไหนในรอบ 1 ปี

ก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล เป็นกลุ่มหุ้นที่โดดเด่นมาก แต่ในช่วงหลังๆ กลับทำผลตอบแทนราคาไมค่อยสู้ดีนัก ยิ่งปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัจจัยลบอย่างข่าวบริษัทประกันรายใหญ่เตรียมยุติการขายประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายสำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทำให้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลถูกเทขาย ราคาปรับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ไปส่อง 13 หุ้นโรงพยาบาล ในรอบ 1 ปี อ่วมหนักแค่ไหน?
1.BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -20.25%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -2.07%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 18.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 24.90/18.30 บาท,ค่า P/E 18.22 เท่า,มาร์เก็ตแคป 300,358.84 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.97%,เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ, พญาไท, สมิติเวช, เปาโล, นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถือใหญ่สุด 9.18%,ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 5.81%,สำนักงานประกันสังคม 3.54%,บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3.33%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.79%,
2.BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -22.37%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -6.35% ,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 147.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ5 2 สัปดาห์ 198.50/130.00 บาท,ค่าP/E 15.59 เท่า,มาร์เก็ตแคป 117,257.23 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.39%, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด ถือ 10.82%,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9.42%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6.70%,สำนักงานประกันสังคม 3.03%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.24%,นาย ชัย โสภณพนิช 1.29%
3.BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -33.11%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -4.81%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 9.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.50/9.75 บาท,ค่า P/E 19.14 เท่า,มาร์เก็ตแคป 24,688.11 ล้านบาท,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 4.04%,ธุรกิจ 1.กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 2.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์,หมอเฉลิม หาญพาณิชย์ ถือใหญ่สุด ถือ 32.63%,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6.79%,สำนักงานประกันสังคม 3.35%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.04%,บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 1.72%,กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 0.83%
4.RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1ปี อยู่ที่-17.49% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ 0.00%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 18.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 22.90/16.60 บาท,ค่าP/E33.96 เท่า,มาร์เก็ตแคป 22,080.00 ล้านบาท,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 2.17%, บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ถือใหญ่สุด ถือ 24.46%,บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด 7.19%,บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 6.30%,บริษัท สินแพทย์ จำกัด 2.89%,บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 1.04%
5.VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา1ปี อยู่ที่ -27.60%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -0.71%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 1.39 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.94/1.32 บาท,ค่า P/E 48.21 เท่า,มาร์เก็ตแคป 18,743.88 ล้านบาท,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 3.60%, บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ถือใหญ่สุด ถือ 17.95%,นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 15.11%,บริษัท สินแพทย์ จำกัด 8.68%,บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 7.14%,บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) 5.97%,บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 4.18%,นาย สอง วัชรศรีโรจน์ 0.60%
6.CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -34.91%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.67%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 1.51 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.38/1.39 บาท,ค่า P/E 20.85 เท่า,มาร์เก็ตแคป 16,610.00 ล้านบาท,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 4.64%,น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ ถือใหญ่สุด ถือ 18.13%,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4.44%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 0.96%,บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0.77%
7.THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -23.78%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +4.68%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 8.95 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.17/6.15 บาท,ค่าP/E- เท่า,มาร์เก็ตแคป 16,012.93 ล้านบาท,อัตราปันผลYTD ปี69อยู่ที่ -%, บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด ถือ 49.99%,นาง จารุวรรณ วนาสิน3.67%,บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 0.65%
8.SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -23.08%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่-0.71% ,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่7.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.20/6.20บาท,ค่าP/E 23.00 เท่า,มาร์เก็ตแคป 14,404.80 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.89%, นาย นพดล เขมะโยธิน ถือใหญ่สุด ถือ 12.54%,บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 9.25%,โรงพยาบาลวิภาวดี 5.58%,นาย ประชุม มาลีนนท์ 2.78%,นาย ลวรณ แสงสนิท 1.67%,บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 0.98%
9.PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -27.52%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -2.14%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 18.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.75/18.30 บาท,ค่าP/E 17.71 เท่า,มาร์เก็ตแคป 14,389.29 ล้านบาท,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 2.19%,คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ ถือใหญ่สุด ถือ 37.27%,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3.91%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.87%,นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 1.27%,น.ส. แพทองธาร ชินวัตร 0.64%,น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 0.64%,นาย พานทองแท้ ชินวัตร 0.64%,สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 0.62%
10.PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -40.14%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ 0.00% ,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 1.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.04/1.67 บาท,ค่าP/E- เท่า,มาร์เก็ตแคป 6,474.57 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 0.59%, น.ส. สาธิตา วิทยากร ถือใหญ่สุด ถือ 45.31%,บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10.00%
11.PHG บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -18.83% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -1.57%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 12.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 15.70/12.10 บาท,ค่าP/E 12.33 เท่า,มาร์เก็ตแคป 3,750.00 ล้านบาท,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 4.00 %,ธุรกิจ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิตบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด ถือ 19.36%
12.NTV บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -25.57%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -1.30%,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 22.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 30.50/21.10 บาท,ค่าP/E 12.95 เท่า,มาร์เก็ตแคป 3,632.00 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.04%, น.ส.ประพิชญา พรมมาส ถือใหญ่สุด ถือ45.93%,บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1.03%,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 0.69%
13.M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 ปี อยู่ที่ -12.40%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.46% ,ราคา ณ 9 ม.ค.69 อยู่ที่ 21.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 27.75/15.60 บาท,ค่า P/E 26.41 เท่า,มาร์เก็ตแคป 3,504.00 ล้านบาท,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.14%,บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด ถือใหญ่สุด ถือ 42.50%