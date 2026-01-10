SCBXแจ้งพร้อมเปลี่ยนผ่านหลัง‘กฤษณ์ จันทโนทก’ครบวาระCEOแบงก์ไทยพาณิชย์ปลายก.ค.นี้

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหารสูงสุดของธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตในระยะถัดไป โดยระบุว่า นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบัน จะปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาตามวาระ โดยการประกาศในครั้งนี้ถือเป็นการสื่อสารล่วงหน้า หลังจากที่คุณกฤษณ์ จันทโนทก ปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและกลยุทธ์องค์กรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จึงแจ้งกับทางธนาคารไม่ขอรับการต่ออายุสัญญา
โดยกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์คนใหม่นั้น ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) คณะกรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจากภายในกลุ่ม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์คนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอหน่วยงานกำกับเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา นายกฤษณ์ได้สร้างความแข็งแกร่ง นำพาธนาคารไทยพาณิชย์ให้เจริญเติบโต และมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์เป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ขอแสดงความขอบคุณต่อความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเชื่อมั่นว่าการประกาศล่วงหน้าในครั้งนี้จะช่วยให้การส่งมอบภารกิจ และการดำเนินงานธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น โดยนายกฤษณ์ จันทโนทก จะยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถไปจนครบวาระ