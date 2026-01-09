ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.44- แข็งค่าเล็กน้อยสอดคล้องสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทฟื้นตัวแข็งค่ากลับมาบางส่วนในช่วงท้ายสัปดาห์สอดคล้องกับสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ ขณะที่แรงหนุนเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลงบางส่วน เนื่องจากตลาดรอติดตามตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ และคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐฯ ในเรื่องภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,668 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 3,358 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (12-16 ม.ค.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.10-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ยอดขายบ้านมือสอง การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย.-ต.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคานำเข้า/ส่งออกและยอดค้าปลีกเดือนพ.ย. ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขการส่งออกเดือนธ.ค. ของจีนด้วยเช่นกัน