Krungthai COMPASSชี้ผลกระทบสถานการณ์ในเวเนซุเอลายังจำกัด-แนะกระจายตลาด-สร้างโอกาสลดเสี่ยง

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทยประเมินจากคืนวันที่ 3 ม.ค. 69 สถานการณ์ในเวเนซุเอลาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังกองกำลังพิเศษของสหรัฐฯ เข้าจับกุมประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร และภริยา โดยรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งมีความต้องการหลัก ในด้าน 1) ความมั่นคง เพื่อลดภัยภาวะคุกคามจากยาเสพติด และ 2) เศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน และดึงบริษัทสหรัฐฯ เข้าไปลงทุนในเวเนซุเอลานั้น
Krungthai COMPASS มองว่าผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ ในเวเนซุเอลาผ่านช่องทางการค้ายังอยู่ในวงจำกัด ขณะที่ผลทางอ้อมจะถูกส่งผ่านมายังราคาพลังงานโลก สะท้อนจากมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวเนซุเอลาคิดเป็นเพียง 0.01% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ในปี 67 ทางด้านผลส่งผ่านมายังราคาพลังงานนั้น ประเมินว่าศักยภาพการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวเป็นปัจจัยหนุนราคาพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสินค้าเกษตรในตลาดโลกให้ต่ำลง นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากการแบ่งขั้วที่แรงขึ้นถือเป็นปัจจัยกดดันการส่งออก
อย่างไรก็ตาม การรักษาจุดยืนที่เป็นกลางเพื่อสร้างสมดุลทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงกระจายตลาดส่งออกและสร้างโอกาสทางการค้าผ่านข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นแนวทางสำคัญในการรับมือกับปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และการแยกขั้วที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น