TEGH ส่ง EQR รับรางวัล Sustainability Laureate Award 2025

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด (EQR) บริษัทในเครือของ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) รับรางวัล “Sustainability Laureate Award 2025” จาก Apollo Tyres ในการประชุม Sustainable Procurement Summit & Awards 2025 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 800 ราย จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
รางวัลดังกล่าวตอกย้ำความโดดเด่นของ EQR ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตครอบคลุมทั้งซัพพลายเชน สะท้อนการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของ TEGH และบริษัทในเครือในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ายางธรรมชาติให้มีความโปร่งใส ยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำไปพร้อมกับพันธมิตรระดับโลกอย่างต่อเนื่อง