Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 31.44-ติดตามรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(9ม.ค.69)ที่ระดับ 31.44 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย”จากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.51 บาทต่อดอลลาร์ แลมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 31.25-31.65 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทยอยกลับมาแข็งค่าขึ้นบ้าง ในลักษณะ Sideways Down (แกว่งตัวในกรอบ 31.42-31.57 บาทต่อดอลลาร์) แม้ว่าโดยรวมเงินดอลลาร์จะทยอยแข็งค่าขึ้นบ้าง ตามภาวะระมัดระวังตัวของตลาดการเงิน หลังแรงขายบรรดาหุ้นเทคฯ ธีม AI/Semiconductor กลับมาอีกครั้ง ทว่า เงินบาทก็ยังได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นอีกครั้งของราคาทองคำ (XAUUSD) สู่โซน 4,480 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังตัวของตลาดการเงิน และมุมมองของผู้เล่นในตลาดที่ยังมีความกังวลต่อประเด็นความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์อยู่บ้าง
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ รายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อาทิ ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตาม รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน (U of Michigan Consumer Sentiment) ในเดือนมกราคม และถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด
ส่วนทางฝั่งยุโรป ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานยอดค้าปลีก (Retail Sales) ของยูโรโซน ในเดือนพฤศจิกายน พร้อมรอติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ทางฝั่งเอเชีย ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI และดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของจีน ในเดือนธันวาคม
นอกจากนี้ บรรดาผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับเวเนซุเอลา รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่อื่นๆ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท เราประเมินว่า เงินบาท (USDTHB) เสี่ยงเผชิญความผันผวนลักษณะ Two-way Risk หรือพร้อมเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทิศทาง ขึ้นกับการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด หลังรับรู้ รายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในคืนนี้ ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงราว 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
โดยล่าสุด ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่ต่างยังคงประเมินว่า เฟดมีโอกาสราว 26% ที่จะเดินหน้าลดดอกเบี้ยครั้งละ 25bps จำนวน 3 ครั้ง ในปีนี้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้เล่นในตลาดต่างมั่นใจว่า เฟดจะสามารถลดดอกเบี้ยได้ 2 ครั้ง ในปีนี้ อย่างแน่นอน ทำให้ หากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูลตลาดแรงงานออกมาสดใสและดีกว่าคาด อาทิ ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) สูงขึ้นสู่ระดับ 7.5 หมื่นราย จนถึงระดับ 1 แสนราย ส่วนอัตราการว่างงานก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4.5% หรือต่ำกว่า ก็อาจทำให้ ผู้เล่นในตลาดเริ่มไม่มั่นใจว่า เฟดจะลดดอกเบี้ยได้ถึง 2 ครั้ง หรือไม่ (แต่อย่างน้อย ตลาดควรจะ priced-out การลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง ของเฟด) ส่งผลให้ เงินดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง พร้อมการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ กดดันทั้งราคาทองคำและเงินบาทได้ไม่ยาก โดยในกรณีดังกล่าว เรามองว่า เงินบาทเสี่ยงอ่อนค่าลงต่อเนื่องจนทดสอบโซน 31.60-31.70 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนแนวต้านในช่วงปลายปีก่อนหน้าได้
แม้ว่า เงินบาทจะอ่อนค่าลง ในกรณีที่ ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด แต่เราอาจยังไม่ปรับมุมมองต่อแนวโน้มเงินบาทในระยะกลาง (ภายในไตรมาสแรก) จนกว่าจะเห็นการทยอยอ่อนค่าลงทะลุโซนแนวต้านสำคัญในเชิงเทคนิคัล อย่าง โซน 31.75-31.80 บาทต่อดอลลาร์ (เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน) และโซน 32.30 บาทต่อดอลลาร์ (เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์)