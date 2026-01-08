ให้การออมเป็นของขวัญวันเด็ก เริ่มต้นก้าวแรกการออม ด้วยบัญชี Krungthai Kids Savings รับฟรีกระปุกน้องวายุ พร้อมดอกเบี้ย และโบนัสรวมเป็น 2 เท่า

ปลูกฝังการออมเป็นของขวัญรับวันเด็ก ด้วย Krungthai Kids Savings จาก ธนาคารกรุงไทย ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท รับไปเลย กระปุกรักษ์โลกน้องวายุ แถมมีสิทธิ์รับดอกเบี้ย และโบนัสรวมเป็น 2 เท่า
ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติด้วยการสร้างก้าวแรกแห่งการออมทรัพย์เพื่ออนาคตให้มั่นคงแก่บุตรหลาน กับ "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ Krungthai Kids Savings" ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดีๆ จาก "ธนาคารกรุงไทย" ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการออมให้เหมาะสมกับช่วงวัยเด็กและเยาวชน
เพียงแค่ชวนบุตรหลานไปเปิดบัญชี Krungthai Kids Savings ฝากด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท รับสิทธิประโยชน์ โบนัสเพิ่ม 1 เท่า จากอัตราดอกเบี้ยปกติ (รวมเป็น 2 เท่า) เมื่อมียอดเงินฝากมากกว่ายอดถอนในเดือนก่อนหน้า ถือเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ได้วางแผนทางการเงินควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้และฝึกวินัยทางการเงินผ่านการออมทุกเดือนอย่างเป็นระบบ
และพิเศษต้อนรับปี 2569 เปิดบัญชี Krungthai Kids Savings รับฟรี "กระปุกรักษ์โลกน้องวายุ" ลายสุดน่ารักให้เด็กๆ ได้หยอดเงินออมก่อนนำฝาก เสริมสร้างพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่อง แต่อย่าช้าเพราะมีจำนวนจำกัดตั้งแต่ 10 ม.ค.-31 มี.ค.นี้ หรือจนกว่ากระปุกจะหมด
สนใจสามารถติดต่อขอเปิดบัญชี Krungthai Kids Savings ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/kids-savings-mgronline หรือสอบถามข้อมูลที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ทั้งนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หมายเหตุ :ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 15 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี และผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมกับธนาคารตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด | เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้เยาว์ สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น | หลังจากอายุ 15 ปี บัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์จะเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ | เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด