ทีทีบีมองธุรกิจแบงก์ยังเผชิญหลากความท้าทาย-มุ่งรุกธุรกิจเวธล์-เดินหน้าเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจของธนาคารปี2569 ยฃมีความท้าทายเช่นเดียวกับปีก่อน รวมทั้งยังมีความไม่แน่นอนรอบด้าน ทั้งจากต่างประเทศ โดยเฉพาะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ในประเทศยังต้องติดตามการเลือกตั้ง ซึ่งนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะเป็นหัวจักรสำคัญในการผลักดันประเทศ ในส่วนของคาดว่าสินเชื่อของธนาคารจะเติบโตไปสอดคล้องกับจีดีพีของประเทศ โดยธนาคารยังคงเน้นทำธุรกิจในสิ่งที่มีความถนัด และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยธนาคารมีแนวทางที่จะเดินหน้ากลุ่มธุรกิจ Wealth management อย่างเต็มกำลังในปีนี้ด้วยการใช้ Mobile Banking ของธนาคาร"ttb touch" เป็นตัวกลางในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเวลธ์ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแนวคิดที่ว่า หากคนไทยมีการเงินที่ดี มีทางทางเลือกที่หลากหลายมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร จะเป็นส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนได้จากพลังการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน
สำหรับ Mobile Banking "ttb touch" ธนาคารตั้งเป้าหมายหลักๆไว้ 3 ด้วยกัน คือ 1.ให้บริการลูกค้า ด้านการโอนเงิน การจ่ายเงิน การบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ 2.เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์การเงินในรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้น ทั้งกองทุนรวม หุ้นกู้ ประกัน ฯลฯ และ3.เพิ่มช่องทางในการให้คำแนะนำ โดยการใช้ Data , AI และพนักงาน เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และตรงเป้าหมายความต้องการของนักลงทุนให้ได้มากที่สุด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Mobile Banking เพื่อรองรับตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนี้ หลังจากที่ธนาคารเข้าซื้อหุ้นบริษัทหลีกทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TNS อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มจาก บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ทำให้ธนาคารถือหุ้นในบล.ธนชาตเพิ่มเป็น 99.97% และกลายเป็นบริษัทย่อยของธนาคารนั้น ขณะนี้ธนาคารได้เดินหน้าธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้การบริหารของธนาคารแล้ว และจะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจนำเข้ามาสู่ระบบ"ttb touch" เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายรวมถึงกลุ่มเวลธ์มากขึ้น
นายปิติ กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าของบริษัท.ที ลีสซิ่ง จำกัด หลังจากที่ TTB ได้จัดตั้ง บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK ผ่าน MBK Plus เพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดย TTB Consumer ถือหุ้น 70% และ MBK Plus ถือ 30% คาดว่า จะเดินหน้าธุรกิจได้อย่างเป็นทางการภายในกลางปี2569นี้
ทั้งนี้ ธนาคารฯมองว่าธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์ยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสมและยุติธรรมกว่าเดิม ที่จะใช้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกันหมด ทำให้ผู้ที่มีวินัยในการชำระหนี้ต้องแบกรับส่วนที่เป็นหนี้เสียไปด้วย จากการสำรวจพบว่า โดยเฉลี่ยการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ 5 คัน มี 2 คันที่เป็นกลุ่มที่ชำระสม่ำเสมอ แต่ต้องแบกรับหนี้เสียผ่านดอกเบี้ยเช่าซื้อที่สูง
"ปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์คันนึงแบบธรรมดาๆราคาก็สัก 50,000 บาท โทรศัพท์มือถือรุ่นดีๆหน่อยราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ได้ดอกเบี้ย 0%เป็นหลายๆเดือน แถมดอกเบี้ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ยังสูงเพราะมี 2 ใน5 เท่านั้นที่ชำระจนจบสัญญา และมอเตอร์ไซส์ที่หายๆไปได้นั้น 100 คัน ยึดคืนมาได้ไม่ถึง 10 คัน ทำให้ 2 คันที่เป็นผู้ชำระดีต้องแบกรับส่วนคนที่เป็นหนี้เสียไปมากขนาดไหน เพราะฉะนั้น เราจะต้องมีโมเดลที่หาส่วนของ2คนนั้น แล้วจะให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม-ยุติธรรมกับคนกลุ่มนี้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้กลางปีนี้"