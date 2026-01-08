ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.48- ติดตามฟันด์โฟลว์-ราคาทองคำ-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(8ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.28 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียและการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ประกอบกับยังคงมีแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันก่อนช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งจะมีการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ และอาจจะมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐฯ ในเรื่องภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3,771.44 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 1,907 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.30-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนธ.ค. ของจีน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนธ.ค. และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) สำหรับเดือนม.ค.