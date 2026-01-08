Krungsri Finnovate โชว์พอร์ตลงทุนกว่า4.5พันล้าน-เดินหน้าขยายบทบาทสู่ภูมิภาค

Krungsri Finnovate (Corporate Venture Capital - CVC) เผยผลประกอบการและดัชนีชี้วัดความสำเร็จประจำปี 68 สร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) รวมมูลค่ากว่า 130,000 ล้านบาท พร้อมประกาศวิสัยทัศน์พร้อมมุ่งขยายบทบาทจากการลงทุนสู่การเชื่อมต่อความร่วมมือ และการเติบโตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาค
นางสาวปาลิดา อธิศพงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ Head of Portfolio Growth กรุงศรี ฟินโนเวต (Krungsri Finnovate) เปิดเผยว่า ผลประกอบการและดัชนีชี้วัดความสำเร็จประจำปี 68 ของบริษัทสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) รวมมูลค่ากว่า 130,000 ล้านบาท โดยปัจจุบัน Krungsri Finnovate มียอดการบริหารจัดการเงินลงทุนรวมกว่า 4,500 ล้านบาท ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เช่น FinTech, SaaS, AI และ Mobility ซึ่งในปี 2568 ที่ผ่านมา ได้ขยายการลงทุนเชิงรุกในกลุ่ม AI อย่าง fileAI และกลุ่มการเงินล้ำสมัยอย่าง OY! โดยมีสตาร์ทอัพระดับ Unicorn ในพอร์ตถึง 4 ราย ได้แก่ Flash Express, Grab, Klook และ Ascend Money พร้อมความสำเร็จในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กว่า 195 โครงการ ร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานในเครือกรุงศรี
พร้อมกันนั้น ยังได้พิสูจน์บทบาทการเป็นมากกว่าผู้ให้เงินทุน แต่เป็น'เครื่องยนต์หลัก' ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย โดยผลลัพธ์เกิดจากการสนับสนุนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผ่านตัวเลขสำคัญจากสตาร์ทอัพในพอร์ตลงทุน อาทิ สนับสนุนการจ้างงานรวมกว่า 1,000,000 ตำแหน่ง ,ผลักดัน SME กว่า 400,000 ราย ให้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ,ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ให้แก่ประชากรกว่า 3.2 ล้านคน และสตาร์ทอัพในพอร์ตโฟลิโอสามารถส่งมอบนวัตกรรมแก่ผู้ใช้งานทั่วโลกแล้วกว่า 100 ล้านคน
และเพื่อให้ระบบนิเวศเติบโตอย่างยั่งยืน Krungsri Finnovate ได้พัฒนาผู้ประกอบการผ่าน 6 โปรแกรมหลัก โดยมีโปรแกรมไฮไลท์อย่าง Finno Efra Accelerator: บ่มเพาะสตาร์ทอัพกลุ่ม Early Stage อย่างเข้มข้น ,Founder Nova Bootcamp: สนับสนุนสตาร์ทอัพ 60 ทีม ผ่าน 12 เวิร์กช็อป เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโต
สำหรับเป้าหมายปี 69 ของ Krungsri Finnovate คือการเป็นมากกว่านักลงทุน แต่เป็นผู้เชื่อมต่อความร่วมมือ สร้างโอกาสใหม่ และขยายการลงทุนสู่ระดับภูมิภาค เพื่อยกระดับระบบนิเวศสตาร์ทอัพให้แข็งแกร่งอย่างแท้จริง