SAM เผยยอดผู้สนใจลงทะเบียน “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เพียง 3 วันแรกเฉียด 9 หมื่นราย

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เปิดเผยว่า ภายหลังการเปิดรับสมัครโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา ที่เป็นหนี้เสียแบบไม่มีหลักประกัน เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และติ่งหนี้ของหนี้ที่เคยมีหลักประกัน เกินกว่า 90 วัน (NPLs) ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 โดยมีภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ พบว่าเพียง 3 วันแรกของการเปิดรับสมัคร มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th และ www.sam.or.th รวมทั้งสิ้นเกือบ 90,000 ราย
นางสาวนารถนารี กล่าวว่า การตอบรับจากประชาชนหลังการเปิดรับสมัครโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” นับเป็นผลจากการผลักดันมาตรการแก้ปัญหาหนี้อย่างตรงจุดและเป็นระบบ สามารถตอบโจทย์ความเดือดร้อนของลูกหนี้รายย่อยได้อย่างแท้จริงผ่าน SAM เพื่อ “ปลดล็อก” ลูกหนี้รายย่อยหรือคนตัวเล็กกว่า 1.2 ล้านราย ภาระหนี้รวมกว่า 4.36 หมื่นล้านบาท ให้สามารถตั้งหลักหรือกลับมาเริ่มต้นใหม่และฟื้นตัวทางการเงินหรือกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” มี 2 มาตรการปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรน ให้ลูกหนี้สามารถเลือกเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ตามศักยภาพหรือความสามารถ ได้แก่ 1. มาตรการ “จ่าย ปิด จบ” ให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้เงินต้นบางส่วนเพื่อปิดจบหนี้ในทันที และ 2. มาตรการ “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” ให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้เป็นระยะเวลาผ่อนสูงสุด 3 ปี และจะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ
"โครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะกิจที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียวภายใต้กรอบระยะเวลาที่จำกัดเพียง 3 ปี ดังนั้น หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการช้าอาจส่งผลให้ระยะเวลาผ่อนจะเหลือน้อยลงตามระยะเวลาที่เหลือของโครงการเนื่องจากระยะเวลาการผ่อนชำระของลูกหนี้แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ลูกหนี้เริ่มเข้าโครงการ โดยภายหลังจากที่ลูกหนี้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว ลูกหนี้จะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกหนี้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน และ SAM จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นต่อไป"