ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.31- อ่อนค่าลงตามจังหวะขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(7ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.31 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทอ่อนค่าลงในระหว่างวันตามจังหวะขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก ประกอบกับสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลงท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ก่อนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในคืนนี้ อาทิ ISM ภาคบริการเดือนธ.ค. และตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนพ.ย. สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 480 ล้านบาท และ 1,510 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.20-31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลขการคาดการณ์เงินเฟ้อในมุมมองของผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนธ.ค.