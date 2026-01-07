กรุงไทยทุบสถิติคว้า100รางวัลจากเวทีชั้นนำระดับสากล-ก้าวสู่ปีที่ 60 ตอกย้ำผู้นำการเงินยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)โชว์ความสำเร็จปี 2568 คว้า 100 รางวัลจากเวทีชั้นนำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เผยในวาระก้าวสู่ปีที่ 60 วันที่ 14 มีนาคม 2569 ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนระบบการเงินไทยด้วยนวัตกรรม พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน และส่งมอบโอกาสทางการเงินที่เข้าถึงได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ ความสำเร็จที่ได้รับ แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ 75 รางวัล และ รางวัลระดับประเทศ 25 รางวัล ครอบคลุมทุกมิติการดำเนินธุรกิจได้แก่
รางวัลผู้นำองค์กร (CEO Award) จำนวน 9 รางวัล สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลของผู้นำองค์กร วางยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างโอกาสจากความท้าทาย พร้อมสร้างคุณค่าและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และให้ความสำคัญกับ Stakeholder อย่างครอบคลุมและสมดุล นำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ทำให้ได้รับรางวัลสำคัญ อาทิ รางวัล Best Bank CEO in Thailand จากนิตยสาร The Asian Banker ประเทศสิงคโปร์ และรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2025 ประเภท อุตสาหกรรมธนาคาร จากนิตยสาร Business+
รางวัลองค์กร (Corporate) จำนวน 11 รางวัล สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่การยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รางวัลที่โดดเด่น คือ รางวัล Bank of the Year Thailand จากนิตยสาร The Banker สหราชอาณาจักร และรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2025 สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน ระดับ Distinguished จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
รางวัล Digital Banking จำนวน 7 รางวัล จากความสำเร็จในการพัฒนาบริการด้านการเงินดิจิทัล ที่นำโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของธนาคารมาต่อยอดเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์ลูกค้าและประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องบนช่องทางดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และปลอดภัย รางวัลที่โดดเด่น คือ รางวัล ASEAN Business Awards 2025 สาขา Digital Advancement (Winners' Circle) จาก สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และรางวัล Best Bank for Digital Banking Services Thailand 2025 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review สหราชอาณาจักร
รางวัลการตลาดและการสร้างแบรนด์ (Marketing & Branding) จำนวน 23 รางวัล จากผลงานที่ได้รับการยอมรับในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ การออกแบบ การสื่อสารการตลาดและแบรนด์ในระดับสากลอย่างรอบด้าน ควบคู่การต่อยอดภาพลักษณ์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
สู่การได้รับรางวัลที่โดดเด่น คือ รางวัล German Design Award 2025 สาขา Excellent Architecture - Fair and Exhibition จาก German Design Council ประเทศเยอรมนี และรางวัล Silver Dragon - Social Media จาก Dragons of Asia ประเทศออสเตรเลีย
รางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service) จำนวน 18 รางวัล สะท้อนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างตรงจุด พร้อมมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตลาดเงินตลาดทุน โซลูชันบริหารการเงินเพื่อธุรกิจแบบครบวงจร และการเงินที่เชื่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืน รางวัลที่โดดเด่น คือ รางวัล Best Transaction Bank in Thailand จากนิตยสาร The Asian Banker ประเทศสิงคโปร์ และรางวัล Best Innovation In Retail Banking Thailand 2025 จากนิตยสาร International Banker สหราชอาณาจักร
รางวัลความยั่งยืน (Sustainability / CSR) จำนวน 19 รางวัล ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ธนาคารเดินหน้าพัฒนาเครื่องมือและโซลูชันทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ภายใต้กรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ทั้งระดับองค์กรและการสนับสนุนเป้าหมายระดับประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs) รางวัลที่โดดเด่น คือ รางวัล Sustainable Bank of the Year Thailand 2025 จากนิตยสาร International Banker สหราชอาณาจักร และรางวัล Emblem of Sustainability จาก Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์
รางวัลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) จำนวน 13 รางวัล จากความโดดเด่นด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดี เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตด้วยสวัสดิการรอบด้าน เพื่อให้พนักงานเติบโตไป พร้อมกับองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน รางวัลที่โดดเด่น คือ รางวัล Best Places to Work จาก WorkVenture และรางวัล Employee Experience Awards 2025 Thailand สาขา Best HR Digital Transformation Strategy ระดับ Gold จาก Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์
ทั้งนี้ ก้าวต่อไปธนาคารกรุงไทยยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสและคุณค่าให้กับคนไทยทุกคน ผ่านการพัฒนาระบบ การเงินที่เข้มแข็ง ทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมรากฐานการเติบโตของประเทศอย่างมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”