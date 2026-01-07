ทีทีบี สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ'สวนอุตสาหกรรมโรจนะ'วงเงิน 2,300 ล้านบาท-หนุนพัฒนายั่งยืน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ย้ำบทบาทพันธมิตรทางธุรกิจ โดยสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อสนับสนุนการขยายโครงการของภาคอุตสาหกรรมควบคู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีธนชาตพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเคียงข้างและสนับสนุนลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมและคำนึงถึงความยั่งยืน โดยให้การสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจวงเงิน 2,300 ล้านบาท แก่บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (ROJNA)เพื่อนำไปขยายธุรกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบภายในนิคมอุตสาหกรรม ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
"แนวทางการพัฒนาของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยผสาน 3 เศรษฐกิจหลักเข้าด้วยกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ที่มุ่งใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ กรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (ROJNA)กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดดังกล่าว จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย เพิ่มมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกระจายโอกาสและรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “Industrial Hub” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้