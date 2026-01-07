ผมไม่ได้หนี เปิดใจอินฟลูรวยกว่าย่อมดีกว่า ปมเลื่อนชำระหุ้นกู้

เมื่อบทบาท “อินฟลู” ถูกดึงมาผูกกับ “บริษัทจดทะเบียน” จนถูกเหมารวมตีตราว่าเป็นเสี่ยใช้ชีวิตอู้ฟู่หรูหรา จนหุ้นกู้ถูกโยงกับคอนเทนด์ส่วนตัว ทำให้‘พงศ์ธร ธาราไชย’ หรือ เจ้าของเพจ ‘ปป รวยกว่าย่อมดีกว่า ต้องออกมาชี้แจงและเปิดอกคุยกับเรื่องนี้ว่า มันไม่ใช่เรื่องจริง และตนเองกำลังถูกโจมตี
พงศ์ธร เล่าว่า ตนเองเป็นผู้บริหารบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)) หรือ PPS และในช่วงเดือนพฤษศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขอขยายกำหนดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลื่อนชำระคืนเงินต้นออกไปเนื่องจากหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะครบกำหนดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ อย่างไรก็ตามในการประชุมยังไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับวาระที่ต้อง แก้ไขข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ แต่ไม่ได้เป็นเหตุให้เป็นการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด
“จริงๆแล้วหุ้นกู้ของเราหมดอายุเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แต่ว่าเรากังวลว่ากว่าจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้มันจะกะชั้นเกินไป มันไม่ทันเราก็เลยประชุมไปก่อนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่ผ่านมา แต่ก็มีคนเอาเรื่องนี้มาโจมตีผมกับบริษัท ซึ่งมันไม่แฟร์เลย และมันยังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้หรือดีฟอลต์ แค่เรียกจัดประชุมเท่านั้น ขั้นตอนมันยังห่างจากเคสอื่นอีกเยอะ คนละเรื่องกับเขาเลยเพราะเรื่องของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นแบบโกงตกแต่งบัญชีแต่เรามันไม่ใช่“
มึนถูกโจมตีฐานะอินฟลูโยงหุ้นกู้บริษัท
พงศ์ธร เล่าต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมาผมถูกโจมตีในฐานะอินฟลู ซึ่งบริษัทมีผมเป็นผู้บริหารก็จริงแต่อย่าเอาไปโยงกับบริษัท เพราะในฐานะอินฟลูการให้ความเห็นของผมแยกชัดเจนว่า ไม่ใช่ในฐานะผู้บริหาร ซึ่งเรื่องแบบนี้พอมีคนเอามาโยงกันมันมั่วไปหมดมันก็เลยเข้าใจผิด เพราะคอนเทนด์ที่ทำในช่องมันไม่เกี่ยวกับการบริหารงานบริษัทเลย
”ผมเป็นอินฟลูแล้วก็เป็นซีอีโอ มีภาพลักษณ์หลายอย่างมาก ทำให้คนเอามาพันกันมั่วไปหมดเอาเรื่องหุ้นกู้ของบริษัทมาโยง ถึงขนาดมีนักวิเคราะห์เอาไปแขวนว่าผมเป็น ซีอีโอเลี้ยงเด็ก มีสื่อเอาไปพาดหัวระบุว่า กลต.เตือนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทที่มีผมเป็นซีอีโอ เจ้าของเพจรวยกว่าย่อมดีกว่าให้ไปประชุม“
การที่ กลต.ออกมาเตือนถือเป็นเรื่องปกติที่ทำกับหุ้นกู้ทุกตัวที่มีวาระ เหมือนเป็นการแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ให้ไปศึกษารายละเอียด ซึ่งในส่วนของบริษัทนั้นยังมีการดำเนินงานปกติและหุ้นกู้ที่ออกยังมีหลักประกันมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหนี้ถึง3เท่าอีกด้วย
มีคนโจมตีผมว่าช่องที่ผมทำชื่อช่องรวยกว่าย่อมดีกว่าเนี่ยมันก็เอาไปโยงกับหุ้นกู้ ซึ่งมันไม่จริง ถ้าจะบอกว่าเอาไป “เลี้ยงเด็ก” มันไม่พอครับ แล้วมันก็เป็นแค่ คอนเทนต์ ในช่องผมเท่านั้น ที่ผมสร้างตัวตนขึ้นมาเพราะต้องการ โปรโมต การขายอสังหาริมทรัพย์ และบ้านในโครงการที่บริษัทลงทุน แต่ คอนเทนต์ ที่มันเป็นไวรัลดันกลายเป็นภาพลักษณ์นี้ขึ้นมา ซึ่งจริง ๆ แล้วผมมีการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนอยู่ตลอด แต่คนดันไปจำภาพนั้น
“คือด่าผมคนเดียวเนี่ยผมไม่ติดหรอกครับ แต่อย่าเอาบริษัทไปเกี่ยว มันไม่แฟร์เลยที่จะชกผมอยู่ฝ่ายเดียว แล้วบริษัทก็โดนเหมารวมไปด้วย เหมือนเกลียดเราหมั่นไส้แล้วก็โจมตี ทั้งๆที่บริษัทดำเนินงานมากว่า38ปีแล้ว ส่วนผมพึ่งเป็นอินฟลูในช่วง3ปีหลังนี่เอง“
ย้ำหุ้นกู้มีหลักประกัน PPSพร้อมชำระคืนเร็วที่สุด
พงศ์ธร บอกอีกว่า หุ้นกู้ของบริษัทนั้น เป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกันคือที่ดินของโครงการเดอะเคป เรสซิเดนส์ (The Cape Residences)จังหวัดภูเก็ตที่มีมูลค่าเกือบ400ล้านบาท ขณะที่หุ้นกู้คงค้างเหลือเพียง120ล้านบาทจากเดิมอยู่ที่ 200 ล้านบาท หลังจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการชำระคืนไปแล้วประมาณ80ล้านบาทพร้อมจ่ายดอกเบี้ยตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
“เรื่องหุ้นกู้จะมีการประชุมอีกครั้งช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ส่วนคีย์หลักของเราคือจะจัดให้มีการประชุมร่วมกับช่องทางออนไลน์ด้วย และจะมีการเพิ่มดอกเบี้ยให้อีก 0.25% ที่สำคัญคือเงื่อนไขในการชำระคืนระหว่างนี้ คือจะเปิดช่องให้จ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นกู้ให้เร็วที่สุด“
นอกจากนี้ในส่วนของหลักประกันนั้นยังคงไว้ปกติและมีมูลค่าการประเมินเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมที่ประมาณเกือบ400ล้านบาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็น500ล้านบาทแล้ว
จ่อปรับกลยุทธ์หวังปิดจบไว
พงศ์ธร เล่าต่อว่า เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้เราเอาไปซื้อที่ดินไม่ใช่เอาไปใช้เป็นกระแสเงินสดหลังจากมีการขายไปแล้วประมาณ2หลังก็นำเงินที่เหลือไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในโครงการต่อ แต่สุดท้ายกลับมาติดปัญหาจากนักลงทุนทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งตามที่ผมเคยให้ข้อมูลไว้ทุกอย่างจะจบตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
“เราเอาเงิน200ล้านมาบริหารโครงการ2,800ล้านไม่ได้เอามาเป็นกระแสเงินสดแต่เอาไปซื้อที่ดิน ซึ่งหากขายได้อีกเพียงหลังเดียวก็สามารถคืนหุ้นกู้ทั้งหมด แต่ติดปัญหาตรงที่นักลงทุนสนใจแต่สุดท้ายแบงก์ไม่อนุมัติทำให้โครงการมันชะงักมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งต่อจากนี้อาจจะต้องหาแนวทางใหม่เพื่อให้สามารถนำเงินมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้ได้เร็วที่สุด“
แนวทางของเราในตอนนี้ ผมคิดว่าถ้าเป็นดีลใหม่เบื้องต้นอยากให้ทำการจ่ายแบบพาสเชียลเพย์เมนต์คือให้จ่ายเป็นท่อน ๆ มาก่อน แล้วก็จัดการเกลี่ยสัดส่วนของหุ้นกันใหม่ และลดสัดส่วนของจำนวนหุ้นลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายมา เมื่อมีเงินใหม่เข้ามา เงินส่วนนี้ก็สามารถไปชำระคืนหุ้นกู้ได้ก่อน เพราะตามเงื่อนไขเดิมมันมีข้อจำกัดทำให้ต้องรอขายทั้งหมดและตอนนี้ผมก็ไม่อยากรอแบบนั้น
“เขาต้องการให้ซื้อออกทั้งหมดภายในครั้งเดียว ซึ่งซื้อออกมาในครั้งเดียวมันทำไม่ได้ เพราะเงินมันอาจใหญ่เกินไป แต่เราแค่รอขายอีกหลังนึงเพื่อจะให้มันเบรคอีเวนต์หรือได้กำไรอะอีกแค่หลังเดียวจริงจริง ถ้ามันมีคนมาซื้อบ้านของเราหรือซื้อที่ดินของเราอีกแค่อันเดียวเท่านั้น บริษัทก็คืนหุ้นกู้ได้ได้หมด และโครงการก็เดินต่อได้ แต่นอกจากการขายที่แล้วก็มีแนวทางอื่นแก้ไขที่อาจพิจารณาเพิ่มด้วยคือบริษัทเพิ่มทุนเอง หรือหานักลงทุนใหม่เข้ามาก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน”
PPSแกร่งงานในมือยังแน่น
พงศ์ธร บอกอีกว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา/คุมงานก่อสร้างซึ่งปัจจุบันยังมีกำไรและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติเพียงพอที่จะรองรับภาระจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยล่าสุดปริมาณงานในมือ (Backlog) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มขึ้นถึงกว่า400ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า จากการได้งานที่ปรึกษาเพิ่มราว 200 ล้านบาท และระหว่างปีอีกประมาณ 250 ล้านบาทจากการเซ็นสัญญาโครงการใหม่
ทั้งนี้หากประเมินมูลค่าโครงการที่บริษัทเข้าไปเป็นที่ปรึกษาจะสูงแตะระดับ6หมื่นล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าบริษัทผู้รับเหมาขนาดใหญ่ยังคงให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
“งานของเราส่วนใหญ่ไม่ใช่งานย่อย และเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องหลายปี หลายเฟส โดยยกตัวอย่างงานในพื้นที่สำคัญหลายแห่ง รวมถึงโครงการสนามบิน และภาคเอกชนขาดใหญ่ และการได้รับงานขนาดใหญ่ต่อเนื่องสะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าได้เป็นนอย่างดี”
ข้างต้นเป็นคำยืนยันของ พงศ์ธร ในส่วนของบริษัทและการเป็นอินฟลู เพื่อแสดงเจตนาในการทำธุรกิจและความบริสุทธิ์ใจ
สุดท้ายเขายังบอกด้วยว่า ผมเข้าใจที่เรายืดไป ผมเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นกู้เขาอาจจะมีคนที่จำเป็นจะต้องใช้เงินอะไรของเขา ผมก็เข้าใจ ผมก็พยายามที่จะไปจ่ายดอกให้เขา หรือให้คืนให้เร็วที่สุด และส่วนตัวปีนี้ในฐานะอินฟลูตนเองคงจะปรับบทบาทไปในแนวทางให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักเรียนมากขึ้นยังไงสามารถลองติดตามกันได้ทางช่องปป.รวยกว่าย่อมดีกว่ากันครับ