ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.22- แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(6ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.22 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.33 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียและการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้น และพันธบัตรไทย 2,217 ล้านบาท และ 1,043 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.10-31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ เดือนธ.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. ของยูโรโซน และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนี ISM ภาคบริการเดือนธ.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือนพ.ย. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนต.ค.