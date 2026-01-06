xs
เทรดเดอร์หัวใสปั้นเงินหมื่นสู่ 76 ล้านใน 11 วัน ด้วยเหรียญมีม Solana

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



วงการสินทรัพย์ดิจิทัลฮือฮาหนัก! พบเทรดเดอร์ปริศนาโชว์ผลงานระดับมาสเตอร์พีซ ปั้นเงินลงทุนก้อนจิ๋ว 321 ดอลลาร์ (ราว 1 หมื่นบาท) ทะยานสู่พอร์ตระดับมหาเศรษฐี 2.18 ล้านดอลลาร์ (กว่า 76 ล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 11 วัน จากการเดิมพันในเหรียญมีม Solana ม้านอกสายตาชื่อแปลก “114514” ที่ราคาพุ่งทะยานกว่า 700% ในวันเดียว สะท้อนภาวะ ‘Risk-on’ ของนักเก็งกำไรที่เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาด Altcoin อย่างดุเดือด

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในชั่วข้ามคืน เมื่อแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน Lookonchain เปิดเผยเส้นทางการเงินสุดระทึกของกระเป๋าเงิน (Wallet) ปริศนาที่ใช้ชื่อย่อว่า “8BGiMZ” ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ได้สูงถึง 6,800 เท่า หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ระดับดาราศาสตร์

กลยุทธ์ ‘ทยอยเก็บ’ ก่อนระเบิดภูเขาเผากระท่อม

จากการแกะรอยธุรกรรมบนเชน (On-chain data) พบว่าเทรดเดอร์รายนี้ไม่ได้ “ฟลุ๊ค” ซื้อตูมเดียวแล้วรวย แต่ใช้วิธีการ “ทยอยสะสม” (Accumulate) เหรียญที่มีชื่อสั้นๆ ว่า “114514” บนเครือข่าย Solana อย่างใจเย็นในช่วงที่กราฟราคายังนิ่งสนิท (Flat Trading) แทบไม่มีโวลุ่มซื้อขาย โดยใช้เงินเศษเหรียญ Solana (SOL) เพียงไม่กี่ดอลลาร์ในการทยอยเก็บสะสมจนได้จำนวนรวมกว่า 45.58 ล้านโทเคน

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆ สภาพคล่อง (Liquidity) และปริมาณการซื้อขายของเหรียญนี้ก็ทะลักเข้ามา ส่งผลให้ราคากระชากขึ้นในลักษณะ “แท่งเทียนตั้งฉาก” (Vertical Move) พุ่งขึ้นกว่า 700% ภายใน 24 ชั่วโมง ดันมูลค่าตลาดรวม (Fully Diluted Valuation) ไปแตะ 50 ล้านดอลลาร์ และเปลี่ยนพอร์ตของเทรดเดอร์รายนี้จาก 321 ดอลลาร์ กลายเป็น 2.18 ล้านดอลลาร์ในพริบตา

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดระบุว่า “เศรษฐีใหม่” รายนี้ ยังไม่ได้เทขายเหรียญออกมา (No large outbound transfers) ซึ่งในโลกคริปโตฯ ถือเป็นความเสี่ยงสูงสุด เพราะสภาพคล่องที่เบาบางอาจทำให้กำไรมหาศาลนี้เป็นเพียง “ตัวเลขในอากาศ” หากไม่สามารถขายออกได้ทันเวลาที่ตลาดวาย


ปลุกผี ‘Meme Coin’ คืนชีพ สัญญาณ Altcoin Season?

ปรากฏการณ์ของ 114514 ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยว แต่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่า “Meme Coin Dominance” หรืออิทธิพลของเหรียญมีมในตลาด กำลังฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ

หลังจากที่ซบเซามาตลอดปี จนส่วนแบ่งตลาดร่วงลงจาก 11% เหลือเพียง 3% ในช่วงปลายปี 2025 ข้อมูลล่าสุดจาก Santiment และ CoinGecko ชี้ว่ามูลค่าตลาดรวมของกลุ่มนี้ได้ดีดกลับมายืนเหนือ 5 หมื่นล้านดอลลาร์อีกครั้ง โดยมีหัวหอกอย่าง PEPE, BONK และ FLOKI ที่ทำผลงานบวกสองหลัก


นักวิเคราะห์มองต่างมุมการกลับมาครั้งนี้มี “สตอรี่” ใหม่ที่น่าจับตา

1.Regulated Meme : การเกิดขึ้นของกองทุน ETF ที่มีเลเวอเรจ (Leveraged ETFs) อิงกับราคาเหรียญมีม ทำให้เงินจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ไหลเข้ามาเก็งกำไรได้ง่ายขึ้น

2.New Themes : ตลาดไม่ได้เล่นแค่หมาแมวเหมือนเก่า แต่ขยายธีมไปสู่ PolitiFi (เหรียญล้อเลียนการเมือง) และ AI Memes

อย่างไรก็ตามกรณีของเทรดเดอร์ 8BGiMZ คือภาพสะท้อนด้านที่หอมหวานที่สุดของโลกคริปโทฯ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น “สัญญาณเตือนภัย” ว่าตลาดกำลังเข้าสู่โหมดเก็งกำไรสุดขีด (Extreme Speculation) ที่ใครลุกช้าอาจต้องจ่ายรอบวง

