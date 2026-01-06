Bitget ชี้บิตคอยน์มีลุ้นแตะ 105,000 ดอลลาร์รับแรงหนุนราคาทอง-แร่เงิน-หลังสหรัฐฯบุกเวเนซุเอลา

นางสาวเกรซี่ เฉิน กรรมการผู้จัดการของ บิตเก็ต (Bitget)หนึ่งในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัท Web3 ชั้นในของโลก กล่าวว่าปรากฎการณ์ที่ราคาสินทรัพย์ เช่น ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ และราคาแร่เงินทำจุดสูงสุดที่ 72 ดอลลาร์สหรัฐฯ จนกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับ 4 ของโลกสะท้อนถึงความต้องการของนักลงทุนต่อสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอรวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง คาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังมีต่อเนื่องในปีนี้
ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่าทั้งสองนี้จะส่งผลบวกต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะบิตคอยน์ที่ถูกมองว่าเป็นทองคำดิจิทัล จากสถิติในอดีตการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องของสินค้าโภคภัณฑ์มักส่งผลบวกต่อตลาดคริปโทด้วย โดยนักลงทุนมองว่าบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการเก็บมูลค่า (Alternative Store Of Value) มากกว่าจะเป็นเพียงสินทรัพย์เสี่ยงเก็งกำไรเท่านั้น
“มองว่าในที่สุดนักลงทุนจากทั้งสองฝั่งคือฝั่งสินทรัพย์ดั้งเดิมและฝั่งที่ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้าลงทุนทั้งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน แม้ว่าคุณลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัลจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสินทรัพย์เสี่ยง แต่มีแนวโน้มที่นักลงทุนจะมองเป็นสินทรัพย์ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์และการด้อยค่าของระบบการเงินในระยะยาว การปรับตัวขึ้นของทองคำ แร่เงินและบิตคอยน์ภายหลังปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ” นางสาวเกรซี่ เฉิน กล่าว
ด้านมุมมองต่อราคาบิตคอยน์เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกของ BTC และ ETH ที่มีแรงขายน้อยลง ขณะที่เม็ดเงินไหลเข้ากองทุน ETF เริ่มพลิกกลับเป็นบวกและปริมาณซัพพลายของสเตเบิลคอยน์ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ ชี้ให้เห็นถึงการสะสมอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบัน มากกว่าการเทขาย รวมถึงเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเหรียญ Altcoin บางตัว
“ระยะสั้นมองว่าบิตคอยน์มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ 105,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่อีเธอเรียมอาจทดสอบระดับ 3,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยนักลงทุนให้น้ำหนักในฐานะสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนนวัตรกรรมควบคู่กับการป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์” นางสาวเกรซี่ เฉิน กล่าว
นอกจากนี้ เพื่อรองรับทั้งนักลงทุนแบบดั้งเดิมและนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็ว Bitget ซึ่งเป็น Universal Exchange (UEX) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดให้บริการเทรดสินทรัพย์ดั้งเดิม (TradFi) อย่างเป็นทางการ หลังมีผู้ใช้งานกว่า 80,000 รายในช่วงของการทดสอบ โดยสามารถซื้อขายภายในแพลตฟอร์มเดิมได้ทันที ปัจจุบัน Bitget มีสินทรัพย์การลงทุนดั้งเดิมที่สามารถซื้อขายได้กว่า 79 รายการ ตั้งแต่โลหะมีค่าอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ โดยทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีวอลลุ่มซื้อขายสูงที่สุดที่100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน บ่งบอกถึงความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง