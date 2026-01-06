SCGP จัดตั้ง Go-Pak International ในเวียดนาม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ “Go-Pak International” ในเวียดนาม เพื่อดำเนินธุรกิจส่งออกและทำการตลาดให้กับบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รองรับเป้าหมายเติบโตในระยะยาว
นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ล่าสุด ได้จัดตั้ง Go-Pak International Vietnam Company Limited (Go-Pak International) บริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อเป็นบริษัทประกอบกิจการด้านการค้า (Trading entity) ในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31.5 ล้านบาท) โดยจะดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายเพื่อการส่งออกและการตลาดของบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGP
“การจัดตั้ง Go-Pak International จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านบรรจุภัณฑ์ จากการเพิ่มความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการเสริมศักยภาพการขายข้ามกลุ่มธุรกิจของ SCGP ในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานและการบริหารต้นทุน สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้น และการเติบโตในระยะยาว” นายวิชาญ กล่าวเพิ่ม