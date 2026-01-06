สมาคมฯ maiA เปิดแผนปี 69 เสริมศักยภาพสมาชิก-เพิ่มขีดการแข่งขันสู่ตลาดโลก

นายวิรัฐ สุขชัย นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวถึงแผนงานปี 2569 ว่า ที่ผ่านมาสมาคมฯ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ผ่านการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทสมาชิก ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมงานนักลงทุนสัมพันธ์ การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
สำหรับแผนกลยุทธ์ในปี 2569 ยังมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพบริษัทสมาชิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยจะมีการจัดกิจกรรม mai FORUM 2026 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสมาชิกได้สื่อสารกับนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสมาชิก
ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านกิจกรรมอบรม THE NEW CFO และการจัดสัมมนาให้กับสมาชิก ได้แก่ CEO, COO, CFO, CS และ IR เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการตลาด รวมไปถึงการเปิดโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือและเพิ่มช่องทางทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างเป็นรูปธรรม