กรุงศรีแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง-มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) ประกาศแต่งตั้งนางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านการเงินและกลยุทธ์ และแต่งตั้งนายฮิโรชิ คุริฮาระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กรและประธานโครงการปฏิรูปองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต เป็นหนึ่งผู้นำคนสำคัญของกรุงศรีที่ทุ่มเททำงานในการขับเคลื่อนกรุงศรีให้เติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การวางแผน การบริหารจัดการตลอดจนความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์การทำงานนานกว่า 35 ปี กับสถาบันการเงินชั้นแนวหน้าของไทยและองค์กรชั้นนำระดับโลก ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี นางสาวดวงดาวเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนของกรุงศรีให้สามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบของไทย และการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของไทยและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ทำให้นางสาวดวงดาวได้รับรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี และยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Executive Officer ของ MUFG ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับและชื่นชมในความรู้ความสามารถของนางสาวดวงดาวอย่างแท้จริง
นางสาวดวงดาวเป็นผู้บริหารระดับสูงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านการเงินและกลยุทธ์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกรุงศรีกรุ๊ป ควบคู่ไปกับการพัฒนากลยุทธ์ด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขยายศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ด้านการศึกษา นางสาวดวงดาวจบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุุรกิจ ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับนายฮิโรชิ คุริฮาระ มีประสบการณ์ทำงานมานานกว่า 26 ปีในธุรกิจการธนาคารและภาครัฐทั้งในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ โดยมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจสาขา ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และการวางแผนธุรกิจองค์กร ก่อนที่จะมาร่วมงานกับกรุงศรี นายคุริฮาระเคยดำรงตำแหน่ง Managing Director, Head of Japanese Corporate Banking Division for EMEA., MUFG Bank (Europe) N.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นายคุริฮาระได้เข้ารับตำแหน่งรองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และประธานโครงการปฏิรูปองค์กร
ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กรและประธานโครงการปฏิรูปองค์กร นายฮิโรชิจะได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ มุมมองในระดับสากล มาวางแผนและบริหารเป้าหมาย รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการของแผนธุรกิจระดับองค์กรและแผนธุรกิจทั้งระยะกลาง (MTBP) และระยะยาวให้กับกรุงศรีกรุ๊ป พร้อมทั้งพัฒนาและต่อยอดการปฏิรูปองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะผสานความร่วมมือและศักยภาพอันโดดเด่นระหว่างกรุงศรีและ MUFG
นายคุริฮาระ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา