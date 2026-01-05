ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.30- แข็งค่าขึ้นตามราคาทองคำ-ความขัดแย้งสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(5ม.ค.69) ปิดตลาดที่ระดับ 31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 31.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามจังหวะการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ซึ่งได้รับอานิสงส์จากประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา ประกอบกับน่าจะมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้มีสถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,371.54 ล้านบาท และ 929 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.15-31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟด และดัชนี PMI ภาคบริการเดือนธ.ค. ของยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ