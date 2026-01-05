ทีทีบีกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่ 2.03บาทต่อหุ้น-เริ่ม22ม.ค.-4ก.พ.นี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)(ทีทีบี) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีที่คณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 12/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่สองในปี 2569 ด้วยวิธีการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ภายใต้วงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 8,900 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติระยะเวลาซื้อหุ้นคืนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนโดยพิจารณาจากสภาวะการซื้อขายหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาก่อนวันที่ธนาคารจะเริ่มซื้อหุ้นคืนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินพิจารณากำหนดราคาซื้อหุ้นคืนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ซึ่งในวันที่เผยแพร่มติคณะกรรมการธนาคารดังกล่าว ได้กำหนดราคาซื้อหุ้นคืนในเบื้องต้นอยู่ในช่วงระหว่าง 1.90 ถึง 2.00 บาทต่อหุ้น โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้ายภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 นั้น
ทั้งนี้ ธนาคารขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้กำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่เป็นราคาสุดท้าย เท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อคืน 8,900 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569