กรุงไทยร่วมกับศาลยุติธรรมยกระดับ e-Filing เดินหน้าสู่'ศาลดิจิทัล'

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมยกระดับ e-Filing ระบบศาลดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ 'Modern Innovatio' ลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมเดินหน้าสู่ “ศาลดิจิทัล” อย่างเป็นรูปธรรม
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) กล่าวว่า การพัฒนาระบบ e-Filing ซึ่งถือเป็น โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญต่อการเสริมสร้างหลักนิติธรรม (Rule of Law) อันเป็นรากฐานของประเทศที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล โปร่งใส รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักของการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Reinvent Thailand
ทั้งนี้ ระบบ e-Filing ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง ในปี 2568 ระบบ e-Filing ของคดีแพ่งรับใหม่ในศาล ซึ่งมีการใช้งาน e-filing อยู่ที่ 85% ของคดีแพ่งทั้งหมด (890,984 คดี) มีผู้ใช้งาน เป็นเจ้าหน้าที่ และผู้พิพากษา 14,590 คน เป็นทนาย 33,758 คน สะท้อนถึงความพร้อมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่กระบวนการยุติธรรมดิจิทัล
สำหรับบทบาทของธนาคารกรุงไทยในความร่วมมือนี้ คือการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลการยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID ระบบการชำระเงินสำหรับ e-Filing รวมถึงการนำโซลูชัน e-Form ที่ช่วยลดขั้นตอน ลดเอกสาร ทำให้กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง การวางมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกับระบบธนาคาร เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของสำนักงานศาลยุติธรรมและธนาคารกรุงไทยที่ต้องการยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตามยุทธศาสตร์ Modern Innovation ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลแต่ยังช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงความยุติธรรม และยังรวมถึงการที่เราให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานจริง ผ่านแนวคิด Design Thinking ทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ที่ช่วยลดการใช้กระดาษ และยกระดับการให้บริการของศาลให้สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล