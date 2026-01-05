Santiment เตือนจับตาบิทคอยน์แตะ 92000 ดอลลาร์ ระวังกับดัก FOMO ครั้งใหญ่

แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนชื่อดัง ‘Santiment’ ออกโรงเตือนนักลงทุนจับตาความผันผวนระลอกใหม่ หากราคา Bitcoin พุ่งทะลุแนวต้านจิตวิทยา 92,000 ดอลลาร์ ชี้อาจปลุกกระแส ‘Panic Buy’ หรือความกลัวตกรถ (FOMO) จากรายย่อยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เผยดัชนีความเชื่อมั่นพุ่งทำนิวไฮในรอบ 6 เดือน สอดรับกับพฤติกรรม ‘วาฬ’ ที่เดินหน้ากวาดเหรียญเข้าพอร์ตกว่า 65,500 BTC หวังดักทางก่อนสถาบันกลับมาลุยตลาดเต็มสูบวันจันทร์นี้
ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายต้นปี 2569 ที่ราคา Bitcoin (BTC) กำลังป้วนเปี้ยนอยู่ที่ระดับ 90,000 ดอลลาร์ Santiment แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ชั้นนำ ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังแรงซื้อเก็งกำไรที่อาจร้อนแรงเกินเหตุ โดยเฉพาะหากราคาสามารถทะลุผ่านด่าน 92,000 ดอลลาร์ไปได้
จิตวิทยา 90K กับดักแมงเม่า?
Brian หัวหน้าฝ่ายคอนเทนต์ของ Santiment ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมทางจิตวิทยาของนักลงทุนรายย่อย (Retail Investors) ว่า มักจะอ่อนไหวต่อตัวเลขกลมๆ โดยเฉพาะเมื่อราคาเข้าใกล้ 90,000 ดอลลาร์ จะเกิดแรงผลักดันจากรายย่อยเพื่อให้ราคาแตะหลักไมล์ดังกล่าว ซึ่งมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความผันผวน
“เมื่อเราเห็นตัวเลขอย่าง 89,900 ดอลลาร์ รายย่อยมักจะโถมเข้ามาเพื่อให้มันผ่านไปให้ได้และนั่นคือจุดที่คำสั่งขาย (Limit Sells) จะเริ่มทำงาน และความกลัวตกรถ (FOMO) จะทวีความรุนแรงขึ้น”
สัญญาณกระทิงลวงตา? Sentiment พุ่งสวนทางโวลุ่ม
ข้อมูลตลาดช่วงเปิดปี 2569 เผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อน แม้ปริมาณการพูดคุย (Social Volume) ของ Bitcoin จะทรงตัว แต่ดัชนีชี้วัดอารมณ์ตลาด (Sentiment Ratio) ระหว่างแง่บวกต่อแง่ลบ กลับพุ่งขึ้นแตะระดับ 2:1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม สะท้อนความเชื่อมั่นที่เปี่ยมล้นที่สุดในรอบ 6 เดือน
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าความเชื่อมั่นที่พุ่งสูงนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาจากการที่เทรดเดอร์เพิ่งกลับมาจากวันหยุด มากกว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง โดยกระแสความสนใจเริ่มไหลกลับไปที่เหรียญขนาดกลาง (Mid-cap Altcoins) อย่าง Dogecoin ที่ยอดการพูดคุยพุ่ง 57% และ Cardano พุ่ง 19% หลังจากผ่านพ้นช่วงที่ถูกเรียกว่า “โศกนาฏกรรมเลือดสาด” (Bloodbath) ในช่วงสิ้นปี 2568
จับตา ‘วาฬ’ ซุ่มสะสม ล่อให้ลากราคา
ในขณะที่รายย่อยกำลังตื่นเต้นกับกราฟ ข้อมูล On-chain กลับพบความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกว่าในระดับโครงสร้าง กลุ่มกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ระดับ “วาฬและฉลาม” (Wallets holding 10-10,000 BTC) ได้ทำการเก็บสะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นถึง 65,500 BTC นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน โดยกว่า 55,400 BTC ถูกเก็บเข้ากระเป๋าในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุดเท่านั้น
Maxim Balashevich ซีอีโอของ Santiment มองว่าแรงซื้อของวาฬรอบนี้ อาจเป็นการ “ดักทาง” หรือเก็งกำไรจากการคาดการณ์ว่า MicroStrategy ของเจ้าพ่อ Bitcoin อย่าง Michael Saylor จะเข้าซื้อครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์
“อาจมีผู้เล่นบางกลุ่มกำลังเดิมพันตามรอย Saylor...และหวังว่าแรงซื้อจากรายย่อยในช่วงปีใหม่จะช่วยดันราคาให้ไปต่อได้”
แม้จะมีแรงหนุนจากวาฬ แต่ Santiment เตือนว่าสภาวะตลาดที่รายย่อยและรายใหญ่เข้าซื้อพร้อมกัน (Simultaneous Buying) มักสร้างความไม่แน่นอน เพราะตามสถิติแล้ว ตลาดมักจะไปได้ไกลกว่าเมื่อรายใหญ่ซื้อสวนทางกับรายย่อยที่เทขาย
นักวิเคราะห์แนะนำให้จับตาดูทิศทางตลาดอย่างใกล้ชิด เมื่อนักลงทุนสถาบันฝั่งสหรัฐฯ กลับมาทำงานเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการยืนเหนือ 90,000 ดอลลาร์ครั้งนี้ คือของจริงหรือเพียงแค่กระแสปั่นราคาชั่วคราว หาก Bitcoin ทะลุ 92,000 ดอลลาร์ด้วยแรง FOMO ล้วนๆ นักลงทุนอาจต้องเตรียมรับมือกับการปรับฐานรุนแรงที่จะตามมาเมื่อแรงเก็งกำไรลดลง