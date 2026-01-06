ลลิลฯ เปิดโครงการใหม่ “ลลิล ทาวน์ พัทยา-นาจอมเทียน” รับอุตฯท่องเที่ยวและภาคแรงงานอุตฯ

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่โซนตะวันออกในฐานะแม่เหล็กทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ภายใต้แรงขับเคลื่อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติและจากภาคอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ พัทยา-นาจอมเทียน ซึ่งกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ และกำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัยแห่งใหม่ที่เชื่อมโยงกับภาคบริการและไลฟ์สไตล์คุณภาพ ส่งผลให้ดีมานด์ของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “LALIN” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า “พื้นที่โซนตะวันออกของไทยถือเป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ ทั้งจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเมืองพัทยาถือเป็น Destination ระดับโลก มีการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ และอีเวนต์นานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินและการเติบโตของภาคบริการ ส่งผลให้เกิดกำลังซื้อที่อยู่อาศัยทั้งเพื่อการลงทุนระยะยาว และเพื่ออยู่อาศัยจริง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ผู้บริหารภาคเอกชน และครอบครัวคนทำงานที่ต้องการบ้านที่มีคุณภาพ ใกล้แหล่งงาน ใกล้พื้นที่ท่องเที่ยว และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติ”
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” จึงเปิดตัวโครงการ “ลลิล ทาวน์ พัทยา-นาจอมเทียน” มูลค่า 650 ล้านบาท บนพื้นที่ 25 ไร่ รวม 228 ยูนิต ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ลงตัว กับทุกความต้องการของชีวิต” บนทำเลพัทยา-จอมเทียน ใกล้ถนนสุขุมวิทและหาดจอมเทียน ซึ่งกำลังก้าวสู่ New Living Destination ที่ผสานทั้งที่อยู่อาศัย การทำงาน และไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวในพื้นที่เดียวกัน โดยโครงการได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการอยู่อาศัยจริงในระยะยาว มีผังโครงการที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย พร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ และแบบบ้านหลากหลายตั้งแต่ทาวน์โฮมขนาด 3-4 ห้องนอน ไปจนถึงบ้านเดี่ยวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ รองรับทั้งครอบครัวเริ่มต้น ครอบครัวขยาย รวมถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการบ้านพักตากอากาศคุณภาพในทำเลท่องเที่ยวสำคัญ โดยมีระดับราคาที่เข้าถึงได้และมีศักยภาพเพิ่มมูลค่าในอนาคต
ปัจจุบัน พื้นที่พัทยา-นาจอมเทียนกำลังกลายเป็นทำเลอยู่อาศัยแห่งใหม่ที่มีศักยภาพสูง จากการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ควบคู่กับการขยายตัวของเมืองจากพัทยากลางสู่จอมเทียน ห้วยใหญ่ และแนวถนนสุขุมวิทตอนล่าง รวมถึงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งเส้นทางคมนาคมใหม่และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอู่ตะเภา-กรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยเสริมทั้งศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มกำลังซื้อหลักจึงประกอบด้วยแรงงานภาคบริการ ผู้ประกอบการโรงแรม-ท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาว ผู้บริหารภาคธุรกิจ และครอบครัวคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า”
การเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า โลจิสติกส์ ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงบทบาทของพัทยาในฐานะ Tourism Economy Hub ของประเทศ ทำให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานคุณภาพที่มีรายได้มั่นคง และมีมาตรฐานการอยู่อาศัยสูงขึ้น “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” จึงให้ความสำคัญกับ การออกแบบฟังก์ชันบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง ทั้งพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่า คุณภาพงานก่อสร้าง และ การเตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยีอนาคต เช่น EV Charger พร้อมเลือกพัฒนาทำเลศักยภาพตั้งแต่ระยะต้น เพื่อสร้างชุมชนอยู่อาศัยคุณภาพที่เติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในมิติความยั่งยืน โครงการให้ความสำคัญกับแนว คิด Sustainable Living ผ่านการออกแบบบ้านช่วยประหยัดพลังงาน ระบบหมุนเวียนอากาศ วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงพลังงาน LED และพลังงานทดแทนในพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสอดรับพฤติกรรมการอยู่อาศัยยุคใหม่
“ลลิลฯ”มองโซนตะวันออกยังคงเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต จากแรงสนับสนุนของเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมอนาคต และศักยภาพการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นแรงขับสำคัญต่อการเติบโตของตลาดบ้านแนวราบ”
นายชูรัชฏ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพของ พัทยา-นาจอมเทียน ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการอยู่อาศัยแห่งใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการคุณภาพ สร้างชุมชนอยู่อาศัยที่ดี และเติบโตเคียงข้างเศรษฐกิจตะวันออกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมั่นคงในอนาคต.