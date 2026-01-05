ทีทีบี ออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกหนี้น้ำท่วมภาคใต้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)(ทีทีบี)ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) “พักชำระหนี้และยกเว้นดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน” สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ระดับ 4 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้าช่วยให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถกลับมาประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้โดยเร็ว
สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ ลูกค้าต้องมีวงเงินสินเชื่อตามสัญญา ซึ่งมีสถานะปกติและไม่มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึงมีวงเงินต่อรายต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ/หรือ สินเชื่อบ้านแลกเงิน : วงเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย, สินเชื่อรถยนต์ และรถแลกเงิน : วงเงินรวมไม่เกิน 8 แสนบาทต่อราย, สินเชื่อส่วนบุคคล (แคชทูโก/บัตรกดเงินสดแฟลช/สินเชื่อสวัสดิการ) : วงเงินรวมไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย, สินเชื่อบัตรเครดิต : วงเงินรวมไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย, สินเชื่อธุรกิจ SMEs และสินเชื่อเงินสด ทีทีบี แฟลช นาโน : วงเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย
โดยระยะเวลาการพักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจ: พักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือน และสินเชื่อรถยนต์: พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน
ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประกาศระดับ 4 ทีทีบีได้ให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการ “ตั้งหลัก” ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าเช่นกัน
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทั้งสองมาตรการนี้ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร