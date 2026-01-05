หุ้นปิดเช้าพุ่ง 23.06 จุดเปิดศักราชใหม่ แรลลี่ก่อนเลือกตั้ง รับแรงหนุน DELTA-สื่อสาร-แบงก์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,282.73 จุด เพิ่มขึ้น 23.06 จุด (+1.83%) มูลค่าซื้อขายราว 28,245 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,287.47 จุด และต่ำสุด 1,269.69 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าพุ่งรับวันทำการแรกของปี 69 โดยมีแรงซื้อหุ้นใหญ่ โดยเฉพาะ DELTA กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มแบงก์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักหนุนดัชนีในช่วงเช้า อีกทั้งยังมี Sentiment บวกจากช่วงก่อนการเลือกตั้งใหญ่ในต้นเดือน ก.พ.ที่จะถึงนี้
ขณะที่ปัจจัยของการที่สหรัฐบุกจับกุมผู้นำเวเนซูเอล่า และเตรียมเข้าไปควบคุมธุรกิจพลังงานของเวเนซูเอล่า ทำให้ตลาดมองว่าปริมาณน้ำมันจะออกมาสู่ตลาดมากขึ้น เป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐจะไม่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจมีโอกาสลดดอกเบี้ยได้มากกว่า 1 ครั้งในปีนี้
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,126.24 ล้านบาท ปิดที่ 186.50 บาท เพิ่มขึ้น 13.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,716.48 ล้านบาท ปิดที่ 321.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,651.11 ล้านบาท ปิดที่ 11.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,596.76 ล้านบาท ปิดที่ 142.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,148.90 ล้านบาท ปิดที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท