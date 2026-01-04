15 หุ้นตัวเด็ด! ปันผลเกิน 5% ตลอด 5 ปี แถมปี 68 ราคายังเขียวเหนี่ยวทรัพย์

ประเดิมปีใหม่ 2569 ด้วยลิสต์หุ้น-หลักทรัพย์ตัวตึงที่เน้น "เงินปันผลจุกๆ" สม่ำเสมอ แถมราคายังพุ่งสวนกระแสปี 2568 แบบสับๆ และนี่คือ 15 หุ้น-หลักทรัพย์ คัดเนื้อๆเน้นๆ ที่ปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องมา 5 ปีซ้อน แถมปี2568 ผลตอบแทนราคายังบวกเขียวเหนี่ยวทรัพย์สุดๆ
1.TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 5.67%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 6.34%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.26%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 7.06%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 7.95%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 58.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 59.00/44.25 บาท,ค่า P/E 8.49 เท่า,มาร์เก็ตแคป 61,081.24 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +15.35% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.87%
2.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 7.01%,ปี 67 อยู่ที่ 7.87% ปี 66 อยู่ที่ 7.77% ปี 65 อยู่ที่ 7.20% ปี 64 อยู่ที่ 6.56%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 110.50บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 111.00/95.00 บาท,ค่า P/E 13.17 เท่า,มาร์เก็ตแคป 88,471.34 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +12.18%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.91%
3.SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 12.90%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 11.24%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.85%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 5.52%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 6.29%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 9.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.20/6.60 บาท,ค่า P/E 23.00 เท่า,มาร์เก็ตแคป 9,818.85 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +10.06% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -0.53%
4.MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 8.50%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 8.41%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.14%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 5.71%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 6.08%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 11.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.40/9.15 บาท,ค่า P/E 11.93 เท่า,มาร์เก็ตแคป 8,949.60 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +5.61%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ 0.00%
5.PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 8.82%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 7.18%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.67%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 9.78%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 8.40%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 11.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 14.10/9.00 บาท,ค่าP/E 9.86 เท่า,มาร์เก็ตแคป 3,378.28 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +31.49% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ 0.00%
6.TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 6.35%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 6.40%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.40%,ปันผลปี 65 อยู่ที่6.15%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 5.38%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 26.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 27.25/22.00 บาท,ค่าP/E 11.12 เท่า,มาร์เก็ตแคป 3,900.00 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +4.00%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ 0.00%
7.TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน) อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 7.79%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 7.89%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 8.00%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 7.04%,ปันผลปี64อยู่ที่ 6.90%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 15.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์15.60/10.50 บาท,ค่า P/E 11.55 เท่า,มาร์เก็ตแคป 4,000.92 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +1.32%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.65%
8.WINNER บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 7.21%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 7.43%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 5.96%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 5.21%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 5.65%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 2.08 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.32/1.90 บาท,ค่าP/E 9.43 เท่า,มาร์เก็ตแคป 1,247.95 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +2.97%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ 0.00%
9.AMATAR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 8.59%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 8.27%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 7.76%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 7.14%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 5.85%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 6.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.90/5.70 บาท,มาร์เก็ตแคป 2,415.76 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +2.27% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +1.50%
10.CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 12.64%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 10.90%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 14.80%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 8.26%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 8.22%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 6.35 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.45/5.75 บาท,มาร์เก็ตแคป 2,709.16 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +1.60% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.79%
11.DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 9.41%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 10.87%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 13.34%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 7.91%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 7.51%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 9.45 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.50/7.35 บาท,มาร์เก็ตแคป 100,469.13 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +9.88% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -0.53%
12.FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 6.46%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 7.26%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.52%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 6.86%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 5.35%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 11.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.80/8.60 บาท,ค่าP/E เท่า,มาร์เก็ตแคป 38,743.97 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +14.56% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +4.42%
13.GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 11.59%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 12.18%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 13.78%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 8.56%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 7.60%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 6.75บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.95/6.15 บาท,มาร์เก็ตแคป 5,499.90 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +3.85% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +3.85%
14.M-STOR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่ 5.50%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 5.57%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 5.41%,ปันผลปี65 อยู่ที่ 5.87%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 6.02%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 8.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.20/6.95 บาท,มาร์เก็ตแคป 486.40 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +7.38% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +10.34%
15.POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ อัตราปันผลปี 68 อยู่ที่11.82%,ปันผลปี67อยู่ที่10.80%,ปันผลปี66อยู่ที่17.60%,ปันผลปี65อยู่ที่8.79%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 9.21%,ราคา ณ 30 ธ.ค.68 อยู่ที่ 6.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.80/5.40 บาท,มาร์เก็ตแคป 3,275.14 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคาปี 68 อยู่ที่ +7.09% ,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +3.03%