กระปุกออมสินวันเด็กปี 69 มาแล้ว!! น้องปลาวาฬ Save Money, Save Sea Life สุดคิ้วท์ เปิดจองสิทธิ์ 5-8 ม.ค. 69 นี้ ผ่าน 3 ช่องทาง เว็บไซต์/LINE/MyMo ของออมสิน

วันเด็กปีนี้ ออมสินชวนน้อง ๆ มาเปิด รับกระปุกออมสิน “Save Money, Save Sea life” น้องวาฬน่ารักแถมรักษ์โลกผลิตจากวัสดุขยะพลาสติกชายฝั่งทะเล โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 (เวลา 08.30 น.) ถึงวันที่ 8 มกราคม 2569 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ ผ่าน 3 ช่องทาง 1) เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 2) Line Official Account : GSB Society 3) Mobile Banking (MyMo)
เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 1) ฝากผ่านธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ 2) ฝากผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือ 3) ฝากที่เครื่องรับฝากเงิน ADM เฉพาะวันที่ 10 มกราคม 2569 วันเดียวเท่านั้น! (ยกเว้นสาขาในส่วนราชการและสาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จะเปิดรับฝากและรับกระปุก ในวันที่ 9 มกราคม 69)
อย่าลืม!! มารับกระปุกออมสินตามสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ 1 หมายเลขบัตรประชาชนของผู้เยาว์ จองได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กระปุก เท่านั้น!! กระปุกมีจำนวนจำกัด!!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> https://to.gsb.or.th/JP5oL5
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด