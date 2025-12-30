วอลล์สตรีทชี้บิทคอยน์แค่พักฐานไม่ใช่ "วัฏจักรตลาดหมี" ดาวน์ไซด์จำกัดรอรอบขึ้นใหม่

ท่ามกลางความหวาดวิตกของนักลงทุนที่เกรงว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังก้าวเข้าสู่ยุคน้ำแข็งหรือ “Crypto Winter” รอบใหม่ ‘Cantor Fitzgerald’ วาณิชธนกิจชื่อดังแห่งวอลล์สตรีทกลับมองต่างมุม โดย ‘Brett Knoblauch’ นักวิเคราะห์มือฉมังชี้ชัดว่า การดิ่งลงของ Bitcoin ในรอบนี้เป็นเพียง “การสะดุด” ชั่วคราว (Temporary Pullback) ไม่ใช่วิกฤตการณ์ลากยาว ยืนยันโครงสร้างตลาดแกร่งกว่าอดีต ไร้ปัจจัยลบระดับหายนะอย่าง FTX หรือ Mt. Gox ซ้ำยังมีแรงหนุนจากดอกเบี้ยขาลงและกฎระเบียบรัฐ เชื่อดาวน์ไซด์จำกัดและตลาดได้ซึมซับข่าวร้ายไปเกินครึ่งแล้ว
ในขณะที่กราฟราคาบนกระดานเทรดแดงเดือดจนทำให้นักลงทุนขวัญผวา แต่ในมุมมองของ Brett Knoblauch นักวิเคราะห์จาก Cantor Fitzgerald ที่ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ CNBC กลับมองเห็นโอกาสในวิกฤต โดยเขายืนยันด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า สัญญาณลบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ยังห่างไกลจากคำว่า “หายนะ” ที่เคยเกิดขึ้นในวัฏจักรตลาดหมีครั้งก่อนๆ
ฉีกตำราวัฏจักรเดิม แค่ ‘พักฐาน’ ไม่ใช่ ‘จำศีล’
Knoblauch กางสถิติเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนว่า หากย้อนดูวัฏจักรในอดีต ระยะเวลาจากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุด (Peak to Trough) มักกินเวลานานเฉลี่ยถึง 364 วันแต่สถานการณ์ปัจจุบันเราเพิ่งผ่านช่วงขาลงมาเพียง 85 วันเท่านั้น
“ผมมองว่ามีแรงส่งเชิงบวก (Positive Momentum) มากมายที่บ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่ Crypto Winter มันอาจเป็นเพียงแค่การปรับฐานในรอบวัฏจักรนี้เราเจอการปรับฐานระดับ 30% มาแล้วถึง 3 ครั้ง”
ปัจจัยมหภาคเปลี่ยนทิศ ‘เฟด’ คือพระเอก
จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักวิเคราะห์รายนี้มองโลกในแง่ดี คือนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่แตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง
1.อดีต : ฤดูหนาวคริปโตฯ 2 ครั้งล่าสุด เริ่มต้นขึ้นในยุคที่เฟด “ขึ้นดอกเบี้ย” เพื่อสู้กับเงินเฟ้อ ดูดสภาพคล่องออกจากตลาด
2.ปัจจุบัน : เฟดกำลังอยู่ในโหมด “ลดดอกเบี้ย” ซึ่งตามทฤษฎีแล้วเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Risk Assets) อย่างบิทคอยน์
ไร้เงา ‘Black Swan’ ตลาดสะอาดขึ้น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ Cantor Fitzgerald มั่นใจ คือการไม่มีเหตุการณ์ระดับ “หงส์ดำ” (Black Swan) หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างตลาด
“ถ้าคุณย้อนกลับไปดูรอบก่อน ๆ เรามีเหตุการณ์แฮก Mt. Gox เรามีการล้มละลายของ FTX แต่รอบนี้เรายังไม่เห็นอะไรทำนองนั้น..ไม่มีอะไรที่ระเบิดตูมตามจนพังพินาศไปทั้งระบบนิเวศ”
การขาดหายไปของข่าวร้ายระดับมหึมา ประกอบกับแรงสนับสนุนด้านกฎระเบียบ (Regulatory Support) จากภาครัฐทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลก ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่า “ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอย” โดยเฉพาะการร่วงลงรุนแรงถึง 75% เหมือนในอดีตไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก
อย่างไรก็ดีหากทฤษฎีของ Knoblauch ถูกต้อง หมายความว่า ณ เวลานี้ นักลงทุนได้ผ่านพ้นช่วงที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วกว่าครึ่งทาง (More than half the pullback has happened) และสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าอาจไม่ใช่หลุมดำ แต่เป็นโอกาสในการสะสมของก่อนรอบขาขึ้นครั้งใหม่