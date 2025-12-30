SAMดีเดย์พร้อมรับลงทะเบียน'ปิดหนี้ไว้ ไปต่อได้'เริ่ม5ม.ค.นี้

SAM ประกาศดีเดย์ 5 ม.ค. 69 เริ่มลงทะเบียนลูกหนี้ต่ำแสนร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เดินหน้าบทบาท “SAM Social AMC” แก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างและช่วยเหลือประชาชนเริ่มต้นชีวิตใหม่ทางการเงินอย่างยั่งยืน
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เป็นวันแรกที่โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อย ประเภทบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสียแบบไม่มีหลักประกัน เกินกว่า 90 วัน (NPLs) ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และมีภาระหนี้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท เริ่มลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ
ผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขโครงการหรือไม่ ทั้งนี้ ภายหลังการลงทะเบียนแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” แล้วลูกหนี้จะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกหนี้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน และ SAM จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นต่อไป
นางสาวนารถนารี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ขั้นตอนการโอนหนี้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ หรือ Non-bank ที่เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการและมีความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนด โดยมีลูกหนี้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 1.6 ล้านบัญชี หรือ 1.2 ล้านราย คิดเป็นภาระหนี้รวมทั้งสิ้นถึง 43,600 ล้านบาท และจะเริ่มต้นเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้ลูกหนี้มีความสะดวกในการติดต่อ SAM ได้มอบหมายให้สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เป็นผู้รับคำขอและดำเนินการแทน โดยลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้รายเดียวสามารถติดต่อขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ได้โดยตรง ส่วนลูกหนี้ที่เป็นหนี้หลายสถาบันการเงินติดต่อได้โดยตรงที่ SAM
ทั้งนี้ โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” มี 2 มาตรการปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรน ให้ลูกหนี้สามารถเลือกเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ตามศักยภาพหรือความสามารถ ได้แก่ 1. มาตรการ “จ่าย ปิด จบ” คือ ให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้บางส่วนเพื่อปิดจบหนี้ในทันที และ 2. มาตรการ “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” คือ ให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้เป็นระยะเวลาผ่อนสูงสุด 3 ปี และจะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ
"ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม หรือ Social AMC ของ SAM ที่สามารถเริ่มดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว และนับจากวันนี้การปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM ไม่ใช่การทวงหนี้ หรือบริหารจัดการหนี้เพื่อผลกำไรหรือประโยชน์ทางธุรกิจ แต่เป็นการมองหนี้ในมิติของสังคมควบคู่กัน และนี่คือบทบาทของ บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม หรือ Social AMC ที่เป็นกลไกกลางของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ภายใต้นโยบายที่ชัดเจน เพื่อพลิกฟื้นชีวิตทางการเงินและช่วยเหลือให้คนไทยนับล้านคนกลับมาตั้งตัวและเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้ง ควบคู่กับการลดผลกระทบและความเสี่ยงต่อระบบการเงิน การธนาคารโดยรวม อันจะส่งผลต่อเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว"