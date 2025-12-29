กูรู เชียร์สะสม 17 หุ้นพื้นฐาน-ปันผลเด่น ข้ามปี

เอเซียพลัส เปิดโผ 17 หุ้นเด่น พื้นฐานดี ปันผลสูง ในกลุ่มธนาคาร - พลังงาน - มีเดีย - อสังหาฯ - ค้าปลีก หวังสร้างกำไรได้ระยะกลาง - ระยะยาว ขณะที่ระบุ ตลาดหุ้นโลกย้อนหลัง 3 ปี (66-68) มีผลตอบแทนสูงถึง 68.5% เป็นระดับที่สูงมาก ส่วนหุ้นไทย ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ติดลบ -24.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ในแง่ VALUATION น่าทยอยสะสม
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS) เปิดเผยว่า ในช่วง 2 วันก่อนหยุดปีใหม่ เป็นช่วงจังหวะสะสมหุ้นพื้นฐานดี ปันผลเด่น หวังสร้างกำไรได้ระยะกลาง-ยาว โดย MSCI ACWI INDEX หรือ ตลาดหุ้นโลก มีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีสูงถึง 68.5%(2566-2568) ซึ่งเป็นระดับที่สูงมาก ซึ่งจากข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่า เมื่อผลตอบแทน 3 ปีสูงมากระดับ 60-70% จะตามมาด้วย ผลตอบแทน 1 ปีข้างหน้าที่ติดลบ -4.7% จึงเป็นปีจจัยที่ต้องระมัดระวังไว้
ส่วน SET INDEX ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีติดลบ -24.5%(2566-2568) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่า เมื่อผลตอบแทน 3 ปีติดลบระดับ 20-30% จะตามมาด้วย ผลตอบแทน 1 ปีข้างหน้าที่บวกราว 47% จึงถือเป็นสื่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจริงตามสถิติ
ขณะที่ด้าน VALUATION ของ SET ตอนนี้ถือว่าน่าทยอยสะสม โดยในปี 2568 มีหุ้นที่มี PBV ต่ำกว่า 1 จำนวน 461 บริษัท จาก 703 บริษัท โดยค่าเฉลี่ย PBV ของหุ้นใน SET มีแนวโน้มลดลงจาก 2.7 เท่า ในปี 2558 เหลือ 1.1 เท่า ในปี 2568 ซึ่งบ่งชี้ว่า มูลค่าบริษัทจดทะเบียนใน SET ถูกลงค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับในอดีต ส่วนหุ้นที่มี DIV YIELD สูงกว่า 5% ในปี 2568 มีจำนวนถึง 273 บริษัท จาก 703 บริษัท สัดส่วน 39%
แนะสะสม 5 กลุ่มหุ้นพื้นฐานดี สร้างกำไรระยะกลาง-ยาว
ดังนั้นเป็นช่วงจังหวะสะสมหุ้นพื้นฐานดี ปันผลเด่น หวังสร้างกำไรได้ระยะกลาง-ยาว และ โดยต้องมี PBV ต่ำกว่า 1 เท่า และ DIV YIELD สูงกว่า 5% โดยได้อุตสาหกรรมมา 5 กลุ่ม BANK , COMM , ENERG , MEDIA และ PROP
- หุ้นกลุ่มธนาคาร (BANK) : SCB , KBANK , BBL
- หุ้นกลุ่มค้าปลีก (COMM) : BJC , CPAXT
- หุ้นพลังงาน (ENERG): BANPU , PTT , PTTEP , RATCH , EGCO , TOP
- หุ้นกลุ่มมีเดีย (MEDIA) : MAJOR
- หุ้นอสังหาริมทรัพย์ (PROP): SIRI , SC , ORI , AP , LH