Mirae Asset ทุนยักษ์เกาหลีทุ่ม 100 ล้านดอลล์ซื้อ Korbit จุดชนวนสงครามตลาดคริปโต

สมรภูมิสินทรัพย์ดิจิทัลแดนกิมจิลุกเป็นไฟ! ‘Mirae Asset Group’ มหาอำนาจการเงินเกาหลีใต้เปิดเกมรุกฆาต ยื่นข้อเสนอ 100 ล้านดอลลาร์ เข้าเทกโอเวอร์ ‘Korbit’ กระดานเทรดเบอร์ 4 หวังใช้เป็น ‘ทางด่วน’ สู่ตลาดคริปโตฯ ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง หลังคู่แข่งยักษ์ใหญ่ ‘Naver’ เพิ่งประกาศควบรวม ‘Upbit’ ไปก่อนหน้า สะท้อนภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนจาก ‘สตาร์ทอัพ’ สู่สงครามของ ‘ทุนใหญ่’ เต็มรูปแบบ
กลายเป็นดีลที่สั่นสะเทือนวงการการเงินเกาหลีใต้ส่งท้ายปี เมื่อ Mirae Asset Group กลุ่มบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำ ตัดสินใจกระโดดเข้าสู่สนามคริปโทเคอร์เรนซีอย่างเต็มตัว ด้วยการเปิดเจรจาเข้าซื้อกิจการ Korbit หนึ่งในกระดานเทรด (Exchange) ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่า Mirae Asset Consulting ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Korbit เรียบร้อยแล้ว
ดีล 100 ล้านดอลลาร์ซื้อ ‘ใบอนุญาต’ ไม่ใช่ ‘ส่วนแบ่งตลาด’
รายงานระบุว่า มูลค่าของดีลนี้อยู่ระหว่าง 1 แสนล้าน ถึง 1.4 แสนล้านวอน (ราว 70 - 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเป้าหมายคือการเข้าซื้อหุ้นจาก NXC (บริษัทแม่ของยักษ์ใหญ่เกม Nexon) ที่ถืออยู่ 60.5% และ SK Planet ที่ถืออยู่ 31.5%
ในเชิงกลยุทธ์ การเข้าซื้อครั้งนี้ไม่ได้มองที่ “ส่วนแบ่งการตลาด” เป็นหลัก เพราะปัจจุบัน Korbit มีส่วนแบ่งตลาดเพียง 0.5% เท่านั้น (ตามข้อมูลของ CoinGecko) เทียบไม่ได้เลยกับเจ้าตลาดอย่าง Upbit ที่ครองเค้กกว่า 64.2%
แต่สิ่งที่ Mirae Asset ต้องการคือ “ตั๋วผ่านทางพิเศษ” นั่นคือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ที่มีอยู่เดิม (Banking Links) ซึ่งเป็นกำแพงที่สูงลิ่วสำหรับผู้เล่นรายใหม่ การซื้อ Korbit จึงเป็นการ “ซื้อเวลา” และ “ซื้อความปลอดภัย” เพื่อปูทางสู่การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามสายพันธุ์ (Cross-selling) ให้กับฐานลูกค้าสถาบันในอนาคต
"Mirae vs Naver" สงครามยักษ์ชนยักษ์
ดีลนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากการขยับตัวของคู่แข่งคนสำคัญ ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน Naver Financial (ยักษ์ใหญ่ Tech และ Fintech ของเกาหลี) ได้สร้างความฮือฮาด้วยการประกาศควบรวมกิจการกับ Dunamu ผู้ให้บริการ Upbit ในดีลแลกหุ้นมูลค่ามหาศาลกว่า 15 ล้านล้านวอน
การขยับตัวของ Naver บีบให้สถาบันการเงินดั้งเดิมอย่าง Mirae Asset ต้องเร่งเครื่องเพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟสายดิจิทัล เพราะหากปล่อยให้ Tech Giant ครองตลาดเบ็ดเสร็จ โอกาสในโลกการเงินยุคใหม่จะหลุดลอยไปทันที
จับตา ‘Bybit’ อกหัก?
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า Bybit กระดานเทรดระดับโลก ก็เคยด้อมๆ มองๆ ที่จะเข้าซื้อ Korbit เช่นกัน เพื่อหวังใช้เป็นฐานเจาะตลาดเกาหลี แต่ดูเหมือนว่า “ทุนท้องถิ่น” อย่าง Mirae Asset จะเดินเกมไวกว่าและมีภาษีดีกว่าในสายตาของหน่วยงานกำกับดูแล
อย่างไรก็ตามการเข้าซื้อ Korbit ของ Mirae Asset คือสัญญาณว่า ตลาดคริปโต ฯ เกาหลีใต้กำลังเข้าสู่ยุค “Consolidation” หรือการควบรวมกิจการโดยกลุ่มทุนการเงินระดับชาติ ซึ่งจะทำให้การแข่งขันดุเดือดขึ้น มาตรฐานสูงขึ้น และเส้นแบ่งระหว่างการเงินเก่ากับการเงินใหม่จะจางหายไปในที่สุด